Asesinan a Erasmo Medina Ruiz, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, murió la mañana de este martes tras un asesinato ocurrido en la calle Montezuma, en la región de Valles Centrales, informaron corporaciones de seguridad.

🔺️Una persona fue baleada en el Centro de Santa Cruz Xoxocotlán, la misma ya no presenta signos vitales por lo que la zona fue acordonada y en espera de personal de la Fiscalía de #Oaxaca para el levantamiento del cuerpo.#Noticias #ULTIMAHORA pic.twitter.com/ZxqdOdF5nf — WRadio Oaxaca (@EncuentroWRadio) December 23, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Santa Cruz Xoxocotlán?

De acuerdo con reportes policiales, a las 08:49 horas se recibió el aviso de una persona lesionada por disparos en la puerta de un domicilio ubicado en el número 125 de dicha calle. Al arribar al sitio, personal de servicios médicos confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, localidad que gobernó de 2014 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el lugar se localizaron al menos siete balas, las cuales fueron aseguradas para las diligencias correspondientes.

Testigos refirieron que el agresor realizó varias detonaciones y posteriormente huyó. En un primer reporte se indicó que el sospechoso escapó a pie; más tarde, autoridades señalaron que el presunto responsable habría huido a bordo de un vehículo de color oscuro con rines azules.

A partir de esta información, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán implementaron un operativo de búsqueda que se extendió hacia el municipio de Cuilápam, en Guerrero. Minutos después, autoridades estatales informaron que, mediante cámaras de videovigilancia, se detectó un vehículo de color azul que ingresó a la colonia Lomas de San Juan.

¿Qué informaron las autoridades tras el homicidio?

La zona del ataque fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

A través de una tarjeta informativa la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) adelantó que será el área especializada en Delitos de Alto Impacto la encargada de realizar las diligencias correspondientes.

“Asimismo, se inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables”. —

Por su parte, el gobernador Salomón Jara confirmó en conferencia de prensa el deceso del ex munícipe y sostuvo que será la autoridad ministerial estatal la que tendrá a su cargo las investigaciones del caso y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la citada demarcación.

