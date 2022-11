A muerte defenderemos al INE: Senadores del PAN

La bancada del PAN en el Senado le advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que "no negociará ni un milímetro la autonomía e independencia" del INE que, con su reforma electoral pretende destruir.

Damián Zepeda, expresidente de Acción Nacional, afirmó que los senadores de su partido va a defender a muerte la autonomía e independencia del árbitro electoral, así como la democracia.

Acusó que, con esta reforma el presidente López Obrador busca invadir y dominar al INE, disfrazándola de democracia.

Pero, lo que quiere, aseveró, es hacerse de su control y tener también el dominio del Congreso de la Unión, a través de un modelo de integración que le permita sobrerrepresentarse.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se excedió con la recomendación que emitió en contra del Instituto Nacional Electoral (INE.

Sin embargo, aclaró que su bancada no pedirá la renuncia de su titular Rosario Piedra Ibarra, ni tampoco es su intención lastimar al organismo.

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara, aprobó la comparecencia de Piedra Ibarra y sólo falta que el pleno y la Junta de Coordinación Política avalen la fecha y la hora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que la CNDH se excedió en su función con la recomendación que emitió contra el INE. Pero, confió en que haya recato y prudencia de parte de la oposición.

Comentó que la bancada de Morena no se pronuncia por la renuncia de la titular de la CNDH y mucho menos por una actitud que raye en lastimar a la comisión.

"Pero, nosotros no estamos buscando tampoco una actitud de denostación o de renuncia, no lo estamos haciendo, en el grupo parlamentario de Morena no se ha planteado la renuncia, porque todo lo hacemos en consenso. Pero, sí debe de tener cuidado, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano muy importante para la vida del país y tiene que estar enfocado en su trabajo principal, que es mucho, y no introducirse ni invadir esferas de competencia de otros órganos y otros poderes".

Sobre el anuncio de Lorenzo Córdova, comisionado-presidente del INE, de que el instituto interpondrá una controversia constitucional en contra de la CNDH por la recomendación emitida, el político zacatecano pidió esperar a lo que resuelva la Corte y después valorar las consecuencias jurídicas que procedan.

El coordinador de Morena no descartó que la Junta de Coordinación Política pueda hacerle un extrañamiento a la CNDH por extralimitarse.

Sobre la posible aprobación de la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados reiteró que el Senado actuará con responsabilidad.