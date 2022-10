AMLO, seguro de entregar la estafeta a quien continuará con la 4T

Contento que no habrá marcha atrás se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al decirse seguro que entregará "la estafeta" de presidente a alguien que continuará con la cuarta transformación.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario afirmó que no regresarán los corruptos por lo que aseveró que no funcionarán las campañas lanzadas por los adversarios en su contra como el "Pejeleaks o Guacamaya".

"Están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerra sucia, cuando no es el plan del señor X es el plan Chachalaca o el plan Guacamaya o el plan zopilote o el Pejeleaks y ahí deben estar pensando en otro porque le agradezco mucho a la gente, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México y no les ha funcionado nada".

E insistió ya hay relevo a la vista para continuar con los proyectos de la transformación.

"Y ya estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar, estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás, lo que diga mi dedito... no, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso pero lleva todavía más tiempo, nos faltan 23 meses, menos de dos años pero vamos a hacer todavía muchas cosas pero estoy contento porque hay relevo a la vista".

Ello dijo es garantía que se seguirá transformando al país. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que una vez retirado del gobierno federal, no volverá a hablar de política si quiera con la familia pero aseguró no quiere "ser cacique, caudillo ni líder moral".