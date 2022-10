AMLO responde a Tatiana Clouthier sobre jauría… “ya no hay tapadismo”

Al insistir que ya no hay tapadismo ni elección por dedazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a los integrantes de su gabinete interesados en contender por la presidencia en 2024.

Tras las declaraciones de la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier que renunció al no tener nada que abonar y que una "jauría" rodeaba al Primer Mandatario, además que estaban inmersos en la sucesión presidencial, en su mañanera indicó que aún puede haber resistencia en creer que las cosas han cambiado y que ya no existe ninguna intención de hacer una imposición.

"Entonces terminar con eso desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento pero todavía dudan, no vaya a ser que se saque un haz de la manga el Presidente, que impulse a alguien, no. Lo va a decidir el pueblo. Si íbamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo pues se tenía que abrir pero no es así, con todo respeto a Tatiana que la quiero muchísimo, y que además es una mujer extraordinaria".

Por ello consideró que es "muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición". Durante la mañanera mantuvo su defensa a los llamados "corcholatas" que dijo siguen cumpliendo con su tarea diaria, al menos así lo dijo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum.

"Y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos, pues miren aquí estaban los dos, hoy, bueno uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington, acuérdense la pregunta que le hizo Creelman (James) a Porfirio Díaz ¿está preparado el pueblo de México para la democracia? Y Porfirio queda y dijo claro que sí".

De acuerdo al texto del periodista Enrique Galván, de acuerdo a la ex funcionaria, una de las causas por las que decidió alejarse es por la "jauría que rodea al titular del Ejecutivo federal y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras".

López Obrador insistió en su propuesta que sea por encuesta como se decida al candidato o candidato para 2024 e insistió al bloque conservador que trabaje por depurar su lista de 38 o 40 aspirantes presidenciales para que solo queden cinco o tres como seguramente dijo, podría tener Morena.