Tatiana deja SE… “mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada"

Al afirmar sólo motivos personales, Tatiana Cloutnier renunció a la titularidad de la Secretaría de Economía, esto a tan sólo tres días de la presentación de Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la decisión de la ex funcionaria, le fue expresada a través de una carta fechada el 26 de septiembre e indicó que a pesar que se le pidió mantenerse, ella mantuvo su convicción de retirarse.

"Respetamos su decisión, insistimos que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo no puede salid por la puerta de atrás, nos ha apoyado y repito vamos a sentir su ausencia pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones".

E inmediato, Tatiana Clouthier dio lectura a la carta que entregó al Primer Mandatario para evitar dijo, especulaciones, con voz entrecortada afirmó que por ahora pasará a la porra, ello semejando a un juego de beisbol.

"Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país, quisiera decir mucho más sin embargo lo único que sale de mi boca y mi corazón, gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio o enfermedad o barrera que no se pueda superar".

Antes de salir del Salón de Tesorería, para despedirse del Ejecutivo Federal lo abrazó, sin embargo llamó la atención que en respuesta este sólo aplaudió por lo que cuestionado si existió alguna diferencia con la ex funcionaria, insistió, los motivos fueron personales por parte de Clouthier.

"Personal, lo que vamos a hacer es difundir la carta pero Tatiana ya lo dije es una mujer con principios y correcta y con criterio, si fuesen otras razones lo hubiese manifestado... van a inventar todo, es que por respeto a Tatiana vamos a esperar mañana, se va a dar a conocer quién la va a sustituir...

-¿No está usted enojado con ella?

-No, no, yo no me enojo".

E inmediatamente colocó el texto "La camisa del hombre feliz", de León Tolstoi. Mientras tanto al abandonar Palacio Nacional, Tatiana Clouthier negó que su decisión haya sido abrupta y dejó claro que ya no trabaja en el Gobierno Federal.

"No hay nada abrupto, tiene la fecha desde el 26 de septiembre, ahí lo dije claramente, ya dije lo que había que decir... ya no trabajo en el gobierno, ya no trabajo en el gobierno".

Dentro de Palacio, López Obrador no respondió a los cuestionamientos a voz alzada, si la renuncia de Clouthier fue por diferencia por el tema de la Guardia Nacional, el plan anti inflacionario o las consultas en materia de energía en el marco del T-MEC.