Niega AMLO espionaje de Sedena a civiles

Con un rotundo “no es cierto”, negó el presidente Andrés Manuel López Obrado las acusaciones de periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que sean espiados por la Secretaría de la Defensa a través del programa Pegasus.

Durante la mañanera el Primer Mandatario comentó que ya existe el compromiso presidencial que nos se darían esas prácticas de otros gobiernos por lo que pidió que de tener pruebas de ello sean presentadas.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores no es cierto yo hice el compromiso que nadie iba a ser espiado, ningún opositor entonces si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo de esta denuncia y la verdad no hay elementos no tendríamos por qué, además de ser contrario a nuestros principios y convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años no podríamos hacer lo mismo”.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el que la Sedena contrató un servicio que sólo se da a gobiernos, enfatizó que el Ejército mantiene labores de inteligencia, para combatir al crimen organizado.

“Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo que no es de espionaje, es distinto nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo, y todos los medios de información, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos”.

Señaló hay quienes tienen interés desde el exterior de espiar a México y prueba de ello fue el robo de información que sufrió la Sedena al ser hackeada por el grupo Guacamayas“.

“Espían desde afuera del gobierno del país, espían adentro, bueno hackearon los archivos de la Secretaría de Defensa y ni modo que la propia Secretaría se hackeó o que hubo un auto hackeo, no son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos. Si yo sostengo no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor pues es eso, si tienen pruebas es muy sencillo, se presenta, el presidente miente”.

Al reiterarle la existencia de pruebas y denuncias el jefe del Ejecutivo Federal se pronunció porque sean las autoridades correspondientes las encargadas de resolver al respecto.