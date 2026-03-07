Stephen Hawking y Jeffrey Epstein: lo que revelan los documentos sobre el científico, la isla y las fotos con Bill Clinton

El nombre del físico británico Stephen Hawking apareció en documentos judiciales relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, lo que desató especulación pública sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, la información disponible muestra un escenario más acotado: la participación del científico en un evento académico financiado por Epstein en 2006 y su presencia en actividades sociales durante ese encuentro.

Los archivos del proceso civil vinculado al caso Epstein también mencionan a figuras públicas, entre ellas el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, cuya relación con el financiero ha sido documentada en vuelos y actividades filantrópicas a principios de la década de 2000. A pesar de la circulación de rumores y teorías en redes sociales, los registros judiciales distinguen claramente entre personas mencionadas en testimonios y aquellas acusadas formalmente de delitos.

RELACIONADO: Archivos Epstein: de Bill Clinton a Mick Jagger, los Famosos que Aparecen en los Documentos Desclasificados

La conferencia científica financiada por Epstein

En marzo de 2006, Stephen Hawking participó en una conferencia sobre gravedad y cosmología organizada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El encuentro reunió a más de veinte investigadores destacados en física teórica y fue financiado por Jeffrey Epstein, quien durante años cultivó vínculos con instituciones académicas y científicos de alto perfil.

Durante ese viaje, Hawking visitó la isla privada de Epstein, conocida como Little St. James, donde los asistentes participaron en una reunión social y actividades recreativas organizadas como parte del evento académico. Fotografías y registros del encuentro confirman la presencia del físico británico en ese viaje.

No obstante, los documentos judiciales publicados hasta ahora no presentan pruebas ni testimonios directos que vinculen a Hawking con actividades ilegales relacionadas con el caso Epstein.

La foto falsa en internet

En medio de la nueva ola de interés por los archivos del caso Jeffrey Epstein, en redes sociales también comenzaron a circular supuestas fotografías en las que el físico Stephen Hawking aparece vestido de mujer y en brazos del expresidente estadounidense Bill Clinton. Diversos verificadores y medios han señalado que esas imágenes son falsas y corresponden a montajes generados con inteligencia artificial o manipulaciones digitales. Las fotografías no forman parte de los documentos judiciales del caso Epstein ni existen registros históricos que respalden escenas de ese tipo.

El episodio ilustra cómo, en contextos de alto interés público, la difusión de contenidos creados con herramientas de IA puede amplificar desinformación y reforzar narrativas engañosas que se viralizan rápidamente antes de ser verificadas.

Foto falsa generada con IA Ampliar

Los rumores y lo que realmente aparece en los archivos

En algunos documentos desclasificados del litigio civil contra Ghislaine Maxwell aparece un correo electrónico de 2015 en el que Epstein discutía estrategias para desacreditar acusaciones de una de las denunciantes, Virginia Giuffre.

En ese intercambio se mencionaba la idea de refutar diversos rumores difundidos en el contexto del caso, entre ellos una supuesta acusación que implicaba a Hawking. Sin embargo, la referencia aparece únicamente como parte de una discusión sobre rumores que Epstein buscaba desacreditar y no como una acusación sustentada por testimonios o pruebas dentro del expediente judicial.

Por esa razón, diversos medios y verificadores han señalado que no existe evidencia que vincule al físico con delitos sexuales dentro del caso.

PUEDE INTERESARTE: Caso Epstein: EE. UU. libera más de 3 millones de documentos judiciales con múltiples menciones a Donald Trump

Bill Clinton su relación con Epstein

Sin embargo, el expresidente Bill Clinton sí que figura en documentos relacionados con el caso debido a su contacto con Epstein durante los años posteriores a su presidencia. Registros de vuelo muestran que Clinton viajó en el avión privado del financiero en varias ocasiones a principios de los años 2000, principalmente en viajes vinculados con actividades de la Clinton Foundation.

Clinton ha reconocido haber conocido a Epstein y haber coincidido con él en algunos eventos, pero ha afirmado públicamente que cortó contacto con el financiero alrededor de 2003. Asimismo, el exmandatario ha negado haber visitado la isla privada de Epstein.

Hasta la fecha, los documentos judiciales publicados mencionan su nombre en testimonios, pero no incluyen acusaciones formales de conducta ilegal en su contra.

Menciones en documentos no equivalen a acusaciones

La publicación de miles de páginas de archivos judiciales relacionados con el caso Epstein ha generado interpretaciones erróneas sobre la llamada “lista Epstein”. En realidad, esos documentos incluyen nombres de personas mencionadas en testimonios, agendas, correos electrónicos o registros de viaje.

En muchos casos, esas menciones reflejan únicamente contactos sociales, profesionales o circunstanciales, y no implican necesariamente participación en actividades criminales.

Un caso que sigue generando preguntas

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando interés público por la red de relaciones sociales, políticas y académicas que el financiero construyó durante años. Investigaciones periodísticas han documentado cómo Epstein buscó legitimidad mediante donaciones y financiamiento a universidades, científicos y proyectos de investigación.

Dentro de ese contexto se explica la presencia de figuras académicas como Stephen Hawking en eventos patrocinados por el financiero. Sin embargo, hasta ahora la evidencia pública disponible distingue entre la participación en actividades financiadas por Epstein y cualquier implicación en los delitos por los que el magnate fue acusado.