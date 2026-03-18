Sheinbaum propone que la SICT construya y rehabilite escuelas y hospitales

La presidenta Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para permitir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes participar en la construcción de inmuebles destinados a la educación y servicios de salud.

La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Baja establece que las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura pública frecuentemente requieren de la intervención de distintas dependencias federales, así como de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, particularmente cuando se trata de obras estratégicas de alto impacto social.

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¿Qué plantea la iniciativa sobre obras públicas?

Deja claro que la construcción y fortalecimiento de obras públicas resultan indispensables para garantizar la prestación eficiente de servicios básicos, como instalaciones de salud suficientes, seguras, funcionales y dignas; así como para asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos fundamentales.

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¿Qué cambios propone a la ley vigente?

Por ello, la titular del Ejecutivo federal plantea que se modifique el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de que la Secretaría de Infraestructura no solo participe en la construcción de establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, sino también en la rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, en colaboración con los tres órdenes de gobierno.

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