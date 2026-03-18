Clima 19 de marzo: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este jueves en CDMX y Edomex?

Alertan lluvias y cambios de temperatura para este 19 de marzo. Getty Images

Si planeas salir este jueves 19 de marzo de 2026, toma precauciones. El clima en la Ciudad de México y el Estado de México tendrá una mañana fresca, tarde cálida y posibles lluvias aisladas, de acuerdo con reportes recientes de autoridades meteorológicas y plataformas oficiales.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/zDQfKWqdZT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco, especialmente en zonas altas del Edomex, donde incluso podrían registrarse temperaturas más bajas. Conforme avance el día, el clima cambiará a condiciones más templadas y cálidas, con máximas que rondarán entre los 24 y 26 grados Celsius en el Valle de México.

Lluvias y viento por la tarde en CDMX y Edomex

Para la tarde y noche, se espera un incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras o chubascos aislados, principalmente en la CDMX y municipios conurbados.

Además, el viento será un factor importante. Se prevén rachas de entre 20 y 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 19/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PBJs658ssV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

En la capital, la Secretaría del Medio Ambiente indica que podrían presentarse cielos mayormente nublados con lluvias dispersas, además de ambiente frío durante la madrugada en zonas del sur.

¿Qué ropa llevar este jueves 19 de marzo?

El clima típico de marzo en la región mantiene contrastes importantes: mañanas frías y tardes cálidas. En promedio, las temperaturas oscilan entre los 10 y 26 grados, por lo que se recomienda vestir en capas.

No olvides llevar paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden aparecer de forma repentina durante la tarde.