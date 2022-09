"Conviene a mexicanos que Fuerzas Armadas apoyen en seguridad pública"

El presidente López Obrador vio con buenos ojos que esta misma semana se apruebe en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional que propone una diputada del PRI para ampliar hasta el 2028 el apoyo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

En su conferencia de prensa de este lunes, aseguró que la tutela militar para formar y capacitar a los elementos de la Guardia Nacional lleva tiempo y que el apoyo de las fuerzas armadas nos conviene a todos los mexicanos.

"Si yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, porque en el marzo del 24 termina el plazo y ya no podrían apoyar en tareas de seguridad. Entonces si estaría bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene, no puede ser que, por la politiquería, porque les caiga mal el Presidente no podamos entrar en razón y decir es nuestra seguridad".

Por eso hizo un llamado a los gobernadores a expresar su opinión sobre el tema y no quedarse callados. Insistió que por ningún motivo la Guardia nacional debe quedar en manos de irresponsables y corruptos como ocurrió con la Policía Federal.

López Obrador consideró positivo que se evalué a la Guardia Nacional de manera periódica, incluso, en el 2027 podría haber una consulta popular para decidir si continúa o si ya no es necesaria la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad.

"Y que cuando se venza el plazo se haga una consulta ciudadana en el 27, ya para entonces ya se tendrían resultados. Y si no hay resultados sino por el contrario haya violaciones a los derechos humanos, pues se quita la tutela del Ejército, pero yo sostengo que es lo mejor, porque se requiere de una corporación profesional no sujeta a intereses económicos o políticos, no manejada por inexpertos".

De hecho, sostuvo que los que se oponen a participación militar y que antes la aplaudieron, la llevan de perder porque la gente lo que quiere es seguridad como lo demuestran algunas encuestas.

El Presidente de la República aclaró que el tema de su discurso este 16 de septiembre ya no será el de la Guardia Nacional ni sobre la defensa de nuestra soberanía como lo había adelantado. Dijo que ya se limaron asperezas con la mayoría de las empresas las estadunidenses sobre el tema energético por lo que ya no habrá necesidad de exaltar el tema de la soberanía .

Por ello, ahora hablará sobre sobre la paz del mundo y la guerra entre Rusia y Ucrania, reiteró que pedirá a la ONU convocar a una tregua de al menos 5 años para que los gobiernos se dediquen a resolver los graves problemas del mundo.

López Obrador señaló que el viernes 16 de septiembre no habrá conferencia de prensa y mostró la lista de los invitados especiales a la ceremonia del Grito y el Desfile, entre los que destacan familiares de Assange, de Martin Luther King, del Che Guevara, y del activista mexicano en Estados Unidos, Cesar Chávez. Así como los expresidentes José Mujica y Evo Morales.