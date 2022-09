Marko Cortés lanza ultimátum a Alito por Guardia Nacional

En 2024 las Fuerzas Armadas no podrán apoyar tareas se Seguridad Pública-la GN, Policía estatales y municipales NO estarán listas para enfrentar el Crimen Organizado- porque el Gobierno ha sido Ineficaz, no vamos a desproteger a las familias, x eso estoy pidiendo 4 años más. https://t.co/68kvW79zgK