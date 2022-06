La solicitud de renuncia a 'Alito' Moreno sigue vigente: Madrazo

Alejandro 'Alito' Moreno dijo que no va a renunciar a la dirigencia nacional del PRI, pero "ese tema estará vigente durante todo este tiempo porque no ha concluido", dijo Roberto Madrazo, expresidente del PRI, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que no se trata de seguir presionando con su renuncia, sino de cuidar al partido, ya que 'Alito' no es el dueño del partido, sino que tiene qué seguir trabajando para él.

Destacó que no confía en la dirigencia de Alejandro Moreno y que la reunión de ayer con exlíderes partió de esa desconfianza y se dijo convencido de que Moreno Cárdenas debió hacer una reflexión a fondo y 'hacerse a un lado' para permitir la elección de una nueva dirigencia que presente una plataforma electoral atractiva para el electorado.

En 1997 inicia la crisis del PRI

El expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo, considera que la crisis del PRI inició en 1997, cuando pierden la mayoría de la Cámara de Diputados y la Ciudad de México, pues no se tomó en cuenta el mensaje de los electores.

Agregó que el partido ahora también tiene la carga de imagen del sexenio de Enrique Peña Nieto, "que fue una administración de enorme corrupción".

Consideró además que la pérdida de la presidencia en 2018 era la gran oportunidad para iniciar el proceso de transformación profunda que sigue necesitando el PRI. "Habemos dentro del partido quienes seguimos pensando y luchando para que se haga esa transformación, que se haga ese esfuerzo que debimos hacer en tiempos pasados, que no se hizo por diversos motivos pero aún es tiempo de hacerlo".

El tiempo apremia para las elecciones

Roberto Madrazo Pintado señaló que el construir una plataforma atractiva que le permita competir en las elecciones estatales de 2023 y la presidencial en 2024, es uno de los temas de mayor preocupación de algunos militantes del PRI, incluyéndolo. Más porque el tiempo apremia con la cercanía de ambas elecciones.

Dijo que le entusiasma ir en alianza porque "le da un peso diferente a quienes la conforman", además de aceptar que ninguno de los partidos que conforman la "Alianza por México" tendría manera de competir si no es de esa manera.

Consideró que el 18% de porcentaje de votación que obtuvo el PRI en las más recientes elecciones, muestra que el partido no ha perdido totalmente la credibilidad y se debe aprovechar para la reconstrucción.

También aceptó que errores como aquel donde se rechazó la alianza y se fue con un candidato poco competitivo en Campeche, familiar de Alejandro Moreno quien forzó la situación, se perdió de manera rotunda y se sumó un error más que ha llevado a muchísimos priístas a migrar a Morena.

No había posibilidad de imaginarse a AMLO presidente

El exlíder priísta, Roberto Madrazo, también compartió que en los procesos de 1994 y 1988 no existía ninguna percepción de que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la Presidencia de la República.

Añadió que sigue pensado que el gobierno de un solo hombre, un gobierno autoritario como el que ha venido construyendo el presidente López Obrador, no le sirve al país. Además, acusó que no ha cumplido con sus promesas de campaña, "Obrador candidato no es el mismo Obrador presidente".

A pregunta expresa de Enrique Hernández Alcázar, Roberto Madrazo Pintado aclaró que no es enemigo del presidente López Obrador, "enemigo no, adversario sí, desde 1988", finalizó.