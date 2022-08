Mala fe, comparar Informe de Ayotzinapa de Encinas con el de Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que querer comparar el informe sobre los hechos de Ayotzinapa que presentó el subsecretario Alejandro Encinas con que dio en su momento el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam es falta de información o "mala fe".

Y exhorto al ex procurador que hable, que diga "quien le dio la orden" de presentar la llamada verdad histórica.

El presidente aseguró que Murillo Karam podría acogerse al criterio de oportunidad que establece la Fiscalía General de la República.

"Que hable incluso sin acogerse al criterio de oportunidad que se otorga porque este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente tiene que hablar", afirmó.

En conferencia de prensa, el presidente presentó un video realizado por "InfodemiaMX" producido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estados Mexicano donde se pretende hacer una comparación entre ambos informes.

El presidente dijo: "se logró con la investigación reconstruir los hechos por eso es falta de información o mala fe decir que es lo mismo, que se presentó cuando se dio el carpetazo al asunto".

López Obrador aseguró que en el gobierno anterior en vez de castigar a los responsables se ocultó la verdad al "inventar algo que no correspondía a lo que había sucedido. Lo sabían quienes participaron en este montaje".

El otro pretexto para no decir la verdad fue que se afectaban a las instituciones. "No, las instituciones se fortalecen cuando se actúa con rectitud, cuando se dice la verdad. ¿Que por no afectar al ejercito?, no el ejército mexicano es una institución y si unos oficiales y soldados cometen delitos no se puede culpar a toda a institución", explicó.

El mandatario dijo que dio la instrucción para que toda la información se entregue a la defensa de los acusados y al grupo de expertos internacionales.

Aprovecho para reprochar al gobierno de Israel que no se avance en la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zeron de Lucio, acusado de tortura contra los presuntos autores de la desaparición de los estudiantes. "No pueden estar protegiendo personas así", indicó.