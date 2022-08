Descarta AMLO a María Elena Álvarez-Buylla como nueva titular de la SEP

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, descartó que María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), vaya a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su acostumbrada conferencia diaria matutina desde Palacio Nacional, López Obrador despejó los rumores en torno a este eventual nombramiento y apuntó que Álvarez-Buylla Roces la necesita en el Conacyt.

"No porque la necesitamos donde está todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario", dijo el Presidente de la República.

Ya entrado en gastos López Obrador resaltó las cualidades de Álvarez Buylla y las razones del por qué no iría a ocupar la tiularidad de la SEP ante la inminente salida de Delfina Gómez Álvarez, próxima candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.

"¿Quién es María Elena Álvarez-Buylla? Es que no lo sabe la gente porque ha sido muy maltratada miren tiene tres cualidades cuando menos, profesional, y si hay duda fue no en este gobierno sino en los anteriores Premio Nacional de Ciencia esta señora; dos, es una mujer honesta, nada qué ver con los que estaban ahí, que es una vergüenza y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo, por eso no va ir a Educación", puntualizó.

Como se recordará hace unos días López Obrador celebró que Morena haya nombrado a Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México de cara a la elección estatal en el 2023.

Posteriormente la dirigencia nacional de Morena presentó el jueves los resultados de las encuestas internas realizadas por dos casas encuestadoras y una comisión del partido, en las que Gómez Álvarez fue considerada como "buena candidata" con un 25 por ciento luego de competir con el administrador de Aduanas, Horacio Duarte; el senador Higinio Martínez y el alcalde de Ecatepec con licencia, Fernando Vilchis.