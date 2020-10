Sí era mejor terminar con los fideicomisos, afirmó la María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien agregó que en esta decisión hubo ciencia rigurosa y comprometida y agregó que "como científica yo intenté un experimento distinto por convicción y por congruencia con los principios de la 4T y porque era uno de los compromisos del presidente de la República".

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, la funcionaria detalló que al inicio de su admistración intentó hacer un ordenamiento al que ella y su equipo le dedicaron muchas horas de trabajo, pero dijo que se comenzaron a enfrentar a presiones de personas apegadas al anterior sistema, para que se le entregaran recursos a este u otros proyecto, "y uno se va dando cuenta que proyectos que parecen distintos van a dar al mismo beneficiario", dijo.

Sobre la polémica con Enrique Cabrero, extitular del Conacyt, quien incluso la acusó de misoginia por señalar a su esposa de un desfalco, Álvarez Buylla apuntó que ella no habló de un desfalco sino de una situación exagerada en términos de consorcios que sí captaron una gran cantidad de recursos extraordinarios, no tiene qué ver con que sea su esposa o sí porque había esa coincidencia, "lo que se reportó son los hechos, yo nunca hablé de desfalco, reporté qué es lo que encontramos y si esto se va a convertir en un caso donde se finquen responsabilidades eso ya no es cuestión mía, entonces creo que no hay necesidad de defenderse".

Tras asegurar que un fideicomiso se puede manejar pulcramente y en congruencia completa con los lineamientos de la administración pública, la titular del Conacyt agregó que bajo la figura del consorcio, creada en 2017, se detectó a 17 catedráticos que cobraban su sueldo, muchas facturas por comprobación de gastos y bajo esta misma figura había una serie de proyectos articulados por 400 millones de pesos, y quien fue nombrada para manejarlo es la esposa del exdirector general.

Sobre el análisis a los fideicomisos, describió que el 80% de los recursos de los 35 fondos mixtos que tenían, uno con cada uno de los 32 estados y tres con municipios, entre 2013 y 2018 se destinaron para la construcción de obra civil que no se van a usar para lo que estaban destinados, no se están utilizando, nunca se terminaron o jamás se construyeron. "¿Hay ahí corrupción para poder establecer esto desde el punto de vista legal? Eso ya no me toca a mí", finalizó.