Pidan perdón por violencia y pobreza, Marko Cortés a morenistas

"En lugar de estar de campaña el gobierno de Morena debería estar, pero pidiendo perdón por la violencia y la pobreza en la que ha sometido al país", sentenció el dirigente nacional del PAN, Marko Cortes.

De visita en el Senado, y acompañando a Kenia López quien cumplió un año con la conferencia Contra-mañanera de los lunes, el líder panista aseveró que ya denunciaron ante las autoridades electorales a los morenistas que este domingo se placearon en Coahuila en plenos actos anticipados de campaña.

Contra cualquier pronóstico de la Presidencia de la República, llegamos a nuestro 1er Aniversario de #LaContraMañanera 👊🏼



Nos acompaña un invitado muy especial, @MarkoCortes, Presidente Nacional de @AccionNacional.



Aquí la conferencia:https://t.co/uiluo2Qu62 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 27, 2022

Marko Cortés, defendió a la alianza Va por México y dijo que permanecerá para evitar que Morena destruya al país con la militarización y ahuyentando inversiones.

"Esta debe buscar permanecer para cumplir su objetivo, no se nos olvide que ahí viene la amenaza de la reforma electoral, que busca desaparecer al INE, viene la amenaza de la militarización del país, la única forma de poderlo contener es con la suma de Acción Nacional, PRI, PRD con la coalición legislativa Va por México para frenar la destrucción del país y por ello es que es necesario seguir construyendo con los diferentes, cuando no esté en amenaza la democracia en México, nuevamente podemos volver a competir como en antaño, pero ahora tenemos que sumar los diferentes para cuidar a México", insistió.

El presidente del PAN invitó a Movimiento Ciudadano a sumarse a Va por México, pues dijo que esta coalición y su partido están abiertos a construir con todos aquellos mexicanos que se declaren realmente opositores y que no tengan acuerdos en lo "oscurito" con el gobierno de Morena

Marko Cortés se pronunció porque el INE emita medidas cautelares para frenar el proselitismo de las "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ocurrió este domingo en Francisco I. Madero, Coahuila, donde Morena realizó un mitin en el que participaron Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, coordinador de ese partido en el Senado.

En su intervención Kenia López reitero que es preocupante la situación de violencia e inseguridad que priva en México.

"Los abrazos y no balazos no son una estrategia, son un llamado al crimen para que opere sin problema", aseveró

Se le cuestionó a Kenia López Rabadán sobre el bullyin que sufrió Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador por su sobrepeso, respondió:

"Nosotros lo hemos dicho con los niños no, con los menores de edad no, con el hijo del Presidente no, con los más de 200 mil niños que están en la orfandad no, con los niños que el crimen quiere coptar con ellos no, con ningún niño".