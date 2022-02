CDMX podría estar a una semana de cambiar a semáforo verde: Clark

Siguen las reducciones de hospitalizaciones en el Valle de México y la Ciudad de México a causa del Covid-19, fue lo que dio a conocer Eduardo Clark, director del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública que este viernes anticipó que podría ser la próxima semana cuando ya se anuncie un cambio del semáforo epidemiológico a verde en la capital.

En videoconferencia el funcionario comentó que mientras tanto se tendrá una semana más en amarillo.

"Esta semana como recordarán es de semáforo intermedio entonces no hay publicación oficial, lo que sí les puedo adelantar es que el semáforo intermedio a nosotros, todas las semanas nos notifican los puntajes pero unos no se publican, el que vi ayer si no mal recuerdo fue de 12 puntos eso significa que estamos ya muy cerca del color verde y de acuerdo a las mejorías que vemos sería posible que pudiéramos cambiar el semáforo la próxima semana, la Ciudad de México está en una situación bastante favorable en términos de Covid con respecto a lo que vimos hace algunas semanas pero hasta la próxima semana hay oportunidades de cambio".

Aseguró que hay tendencias muy favorables en la capital del país por la velocidad de las reducciones de hospitalizaciones y también de ingresos hospitalarios.

"Podemos además afirmar que la reducción que estamos viendo está ligada efectivamente en una menor propagación de virus en la Ciudad, la positividad sigue bajando, estamos hoy en una positividad de 15% en los últimos siete días con observaciones que han llegado al 13% en un par de días de esta semana, pero cuando la positividad y las pruebas van en una dirección nos habla que esta tendencia descendente en realidad tiene que ver con la trayectoria subyacente de la propagación del virus en la ciudad entonces afortunadamente eso sigue bajando y son buenas noticias porque normalmente al seguir bajando los positivos y la positividad podemos esperar seguir viendo que bajen los ingresos hospitalarios los próximos días".

Detalló que en la Ciudad actualmente hay 974 personas hospitalizadas, es decir, por primera vez por debajo de los mil, con una reducción de cercana al 70%. A pesar de las disminuciones llamó a la población no olvidar los cuidados. En su oportunidad la secretaria de Salud local, Oliva López, habló de la vacunación de menores de 15 años dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos amparos, confirmó que hasta el momento no han tenido una reacción adversa.

"No, se da seguimiento a todos los eventos asociados a inmunización y vacunación no hemos observado ninguna reacción adversa pero lo que hacemos es atender el mandato judicial, recordar que no forma parte del Plan Nacional de Vacunación, este vacunar a menores de 15 años excepto el caso de 12 a 15 cuando se tienen comorbilidades.

-Es mayor el beneficio que el riesgo?

-Toda la información epidemiológica muestra que los menores tienen mucho menor riesgo y muy poca probabilidad de tener cuadros graves entonces nosotros estamos apegados a los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación".

Cuestionado si el conflicto bélico en Ucrania podría afectar el arribo de vacunas contra la pandemia en la Ciudad de México, Eduardo Clark indicó que hasta el momento los cargamentos que llegaron de Sputnik V ya se encontraban en el país pero que de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal se tendrán las dosis necesarias para atender a toda la población rezagada y los refuerzos necesarios.