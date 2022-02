La cuarta ola por Covid-19 a la baja: López-Gatell

Siguen a la baja los contagios por Covid-19 en su variante de Ómicron, así lo afirmó el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell al destacar que, en la actualidad, sólo el 2.9% de la población presenta activa la enfermedad por Coronavirus.

Durante la mañanera el funcionario destacó la reducción en hospitalizaciones por 69% en comparación del punto más alto con una disminución también en mortalidad hasta del 72% con lo que enfatizó que existen los parámetros necesarios para asegurar que la cuarta ola va a la baja y rumbo a desaparición.

"Y esta semana que es la semana seis del año volvemos a tener reducción, esto nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indica que la cuarta ola va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición, las pandemias tienen naturaleza cambiante".

Aseguró Ómicron al ser una variante más trasmisible pero mucho menos virulenta no ha sido ni la sexta parte de lo que se tuvo en la segunda ola de la pandemia. Por cierto que negó que en la Ciudad de México, se haya realizado un periodo de experimentación con el medicamento Ivermectina para el tratamiento de COVID-19. Explicó que es un medicamento antiparasitario con 50 años de existencia en el mercado sin embargo dijo que el gobierno de la capital suspendió su uso y su entrega en kits para pacientes, cuando la instancia federal lo recomendó.

"No hubo ningún experimento como señalan muchos medios de información, nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso, la Ciudad de México no condujo ningún experimento ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde septiembre de 2021 es decir inmediatamente a los pocos días que apareció nuestra guía clínica federal donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo".

En este escenario el presiente Andrés Manuel López Obrador lamentó que persistan las campañas de ataques al gobierno ahora sobre la controversia por el uso de la Ivermectina, recordó la denuncia penal en contra de López-Gatell por las personas fallecidas por la pandemia y reiteró con un "todos somos Hugo" reiteró su apoyo.

"Qué cuenta en esto, los resultados, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio porque qué va a hacer el Ministerio Público o el Juez porque no es nada más el doctor Hugo, es el Presidente, es el Secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo pero todo tiene que ver con la politiquería".

Mientras tango, López-Gatell insistió que México se ha preocupado por proteger a los menores de edad pues se vacuna contra Covid a menores con alguna enfermedad crónica o adolescentes de 14 años en adelante por lo que consideró que, la infancia se encuentra a salvo al acudir a las escuelas.

"Ahora con la variante Ómicron, sino antes con las otras variantes, son casos leves, las infancias están en general a salvo de enfermedad grave, solamente las personas, las niñas, niños que tienen inmunocompromiso por alguna enfermedad crónica y que son las que estamos protegiendo ya desde hace varios meses con la vacuna Covid. Sólo .2%, es decir dos por cada mil escuelas pudieron tener algún grado de afectación que fue temporal con el cierre de algún grupo o en algunos casos el cierre del plantel".

Respecto a la vacunación son casi 170 millones de dosis que se han puesto con una cobertura al alza de casi 84 millones de personas vacunadas mayores de 18 años y 94% de esquema completo. Hoy anunció formalmente el inicio de la vacuna para personas de 30 a 39 años a las que se les colocarán dosis de AstraZeneca.

Por cierto que dijo que se abrirá convocatoria para aplicación de vacuna Patria por lo que los interesados en participar en la segunda fase de ensayo podrán registrarse en el portal patria.conacyt.mx para darles seguimiento. En este escenario el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció la llegada de 18 millones de dosis de vacuna AstraZeneca del mecanismo Covax,

"Recibimos lo que faltaba de la India tenemos terminados prácticamente cinco contratos, agradecemos al canciller de la India. Con Covax serán 18 millones de dosis las que van a llegar con lo que estaremos muy cerca de los números que se necesitan para la estrategia presentada".

A esto brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que son 20 millones de dosis lo que se adquirió de dicho mecanismo por lo que se tiene aseguradas las vacunas necesarias para todo el 2022.

Por su parte la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez señaló que más de 196 mil escuelas se encuentran abiertas con una asistencia superior a 17 millones de alumnos, respecto a la vacunación de personal educativo informó que existe rezago en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Hidalgo y San Luis Potosí.