Operación Restitución asegura más de mil inmuebles por despojo en el Edomex

A través de acciones de la Operación Restitución, donde intervienen la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías municipales, se han asegurado mil 296 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios.

En el periodo que comprende del 6 al 12 de diciembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en 10 municipios consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 30 propiedades.

¿Cuántos inmuebles han sido restituidos a sus dueños?

Estas acciones permanentes han permitido que, del mes de abril, cuando inició la “Operación Restitución”, como parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 762 hayan sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial.

¿Qué tipo de propiedades han sido devueltas?

De los 762 inmuebles devueltos hasta el momento, 692 de ellos son casas habitación, 68 predios y dos inmuebles dedicados a locales comerciales.

El representante social continúa recibiendo documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad con el fin de concretar su restitución. Desde el comienzo de las acciones de la “Operación Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

