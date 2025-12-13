FGR defiende investigación a María Amparo Casar; asegura que no es por consigna política

María Amparo Casar enfrenta investigación por uso indebido de atribuciones y facultades / W Radio ( Especial )

La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que la investigación FGR abierta en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no se trata de una investigación por consigna.

“Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”. —

La dependencia asegura que su labor es realizar investigaciones sin sesgos, dentro del marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas.

También señala que el Ministerio Público Federal (MPF) se encuentra analizando la indagatoria de forma detallada, con la finalidad de verificar que haya sido integrada conforme a derecho.

¿Desde cuándo está judicializada la investigación?

De acuerdo con su información, el expediente fue judicializado en el mes de septiembre y no recientemente, y que la investigación se centra en un delito relacionado con el uso indebido de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

Recordemos que en octubre de 2004 se reportó la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien era Asesor en la Dirección General Administrativa de PEMEX.

Su muerte fue clasificada en su momento como un accidente de trabajo, cuando cayó desde el doceavo piso del edificio “A” de la Torre de Pemex, lo cual fue el sustento legal para que Pemex otorgara a María Amparo Casar una pensión vitalicia, además de otros beneficios correspondientes.

¿Qué investiga la FGR sobre la pensión?

La FGR acusa que la clasificación del fallecimiento pudo haber sido alterada o que el proceso de otorgamiento de la pensión no se apegó estrictamente a la normativa de Pemex, es decir, se investiga si hubo una intervención indebida para obtener y mantener la pensión de María Amparo Casar.

