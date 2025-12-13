Detienen a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, pieza clave en la trama de García Luna y Álvarez Puga

Hasta el momento se desconoce que autoridad detuvo a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, pero se estableció que su audiencia será el 16 de diciembre / Richard Ross

Se confirmó que el jueves 11 de diciembre fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, quien está señalado por desvíos millonarios de recursos destinados para los penales federales, junto con otros 60 servidores públicos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

De acuerdo a las investigaciones, este dinero desviado fue a parar a empresas factureras y simuladoras que están vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido el 27 de octubre Ampliar

¿Cómo operó el presunto desvío de recursos públicos?

Entre 2015 y 2019, Pérez Rodríguez se desempeñó como coordinador de Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Gobernación, y presuntamente facilitó la asignación de contratos ilegales y los recursos del erario federal.

Las indagatorias señalan que estas operaciones se realizaron mediante esquemas de simulación fiscal, lo que permitió el desvío de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

Los funcionarios públicos presuntamente implicados en del desvío millonario son:

Eduardo Guerrero Durán

Jorge Arnaldo Nava López

Jesús Gabriel Pérez

Emmanuel Castillo Ruiz

Héctor Oswaldo Zorrilla

Paulo Uribe Arriaga

José Reyes Orta Sierra

Armando Romero López

Ricardo Cortés Contreras

Yareli Eunice Delgado

¿Cómo ocurrió la detención del exfuncionario?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su captura ocurrió el jueves 11 de diciembre del 2025 en punto de las 08:02 de la mañana, aunque no indica la autoridad que realizó la detención ni el estado donde se efectuó.

La ficha describe al detenido como un masculino, estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba, cabello entre cano. Pantalón mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles.

¿De qué delitos se le acusa y cuándo será su audiencia?

La carpeta de investigación en su contra fue abierta por la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Su audiencia está programada para este martes 16 de diciembre de 2025.

