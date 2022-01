El Gobierno de México realiza proceso de negociación para la adquisición de los medicamentos Molnupiravir, del laboratorio Merck, así como de Paxlovid, de Pfizer, que serán utilizados de emergencia ante el tratamiento por COVID-19, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su mañanera, el primer mandatario evitó dar mayores detalles, pero aseguró que se tendrá la cantidad necesaria para atender a pacientes graves.

“Se está llevando a cabo el acuerdo para no hablar de negociación con las farmacéuticas y se tiene que mantener en sigilo, es de las condiciones que ellos solicitan sólo decirle a la gente que se va a tener pronto, estamos apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios, es para personas mayores quienes tienen una enfermedad grave, y también esto no debería de suceder, para los no vacunados”.

Por ello enfatizó, que ya se tiene el presupuesto para la cantidad que sea necesaria y de la cual dijo, ya se tiene una estimación.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, comentó que podría ser a finales de enero cuando ya se cuenten con los antivirales.

“Muy pronto, esto ya la negociación está en curso avanzado, tuvimos un esquema muy temprano de relación, los laboratorios nos buscaron y en la Secretaría de Salud establecimos varias vías de comunicación, una fue para el propósito de regulación sanitaria que culminó con éxito con las autorizaciones de uso de emergencia, pero en paralelo teníamos ya relación con las representantes de ambos laboratorios, y probablemente en esta semana o en la que sigue, se concretará y en febrero ya estaría en uso si no es que la última semana de enero”.

Recordó que los medicamentos ya fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia de manera controlada.

“Son dos medicamentos, hicimos un proceso paralelo de análisis tanto para la regulación sanitaria donde ya fueron aprobados estos medicamentos y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima, asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado… son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones específicas y esto será igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen a las personas que tengan una indicación médica de uso”.

Y es que dijo, que una de ellas por ejemplo no puede ser utilizada en mujeres embarazadas o en pacientes con enfermedades hepáticas o renales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó el lugar de México en la adquisición de los fármacos, e informó la realización de ensayo clínico con Estados Unidos, para aplicar dosis de Moderna como refuerzo a quienes recibieron esos biológicos, a fin de no detener viajes a dicha nación.

“Somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de tener primeros medicamentos en México… en materia de ensayos clínicos vamos a hacer un ensayo junto con Estados Unidos para evaluar Morena como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación, con lo cual, se facilitaría el tema de viajes a Estados Unidos y el comercio, ya lo estamos trabajando”.

Por cierto que durante la sección del Pulso de la Salud se informó que este martes comenzó la vacunación para personal educativo en Aguascalientes, detallando que a nivel nacional, el regreso a clases presenciales ha ocurrido en 187 mil 832 escuelas con más 18 millones de alumnos y más de un millón de docentes. En este escenario, Hugo López-Gatell negó que el retorno a las aulas sea un factor para incremento de casos de COVID-19 y más en su variante Ómicron.

“Al momento en que se abren las escuelas surge la inquietud de que las escuelas pueden ser un espacio en donde los contagios proliferen rápidamente… esto es importante tenerlo en el contexto adecuado, no hay duda que donde pueda haber congregación de personas pueda haber contagios pero si comparamos a las escuelas con múltiples otros espacios de uso público donde concurren tanto personas adultas como niños, niñas y adolescentes, las escuelas no son de manera particular centros de contagio”.

Destacó que los principales contagios analizados, se dieron en la temporada vacacional. Al recordar que Ómicron sigue siendo dominante en México, López-Gatell insistió que el riesgo sigue siendo menor, pues señaló que es diez veces mayor la propagación del contagio en comparación con las hospitalizaciones y defunciones por la variante.