¡Miserable! el manejo de la pandemia: PAN

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, calificó de miserable el manejo de este gobierno de la pandemia por Covid-19.

Es irresponsable, dijo, más ahora que el país entra a la cuarta ola de contagios.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que esta administración nunca tuvo control de la primera, la segunda ni la tercera ola.

Lamentó que la cifra por exceso de muertes relacionadas con Covid-19, sea de más de 451 mil personas y en total los números rondan en las más de 700 mil defunciones.

"Lamentablemente este es un gobierno irresponsable, un gobierno letal, un gobierno mortal, 751 mil personas han fallecido en esta pandemia a propósito del Covid y el doctor López-Gatell sigue aferrado a mentir, sigue aferrado a temas ideológicos y no se comparta como un servidor público y un doctor respetable. Estamos viendo las filas de personas para buscar una prueba para saber si están o no contagiados, el gobierno en esta acción -diría yo- miserable no ha querido invertir en pruebas", aseveró.

En otro tema, la panista criticó las promesas del presidente López Obrador que se comprometió a bajar los precios del gas y las gasolinas y que a la llegada del 2022 se incrementaron.

"Ahora, imagínense que el tomate, la gasolina, la cebolla, el pollo, volverán a subir sus precios y, todo por las malas decisiones de este gobierno de no reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Otros productos que sufrirán un incremento son las bebidas saborizadas, es decir, los refrescos y los juegos, es decir, costarán casi 7 por ciento más. Además, viajar será más caro, los vuelos nacionales e internacionales aumentarán sus precios del 6.2 por ciento de la tarifa que conocemos como TUA, como siempre las políticas de este gobierno seguirán afectando a los mexicanos, a la inversión y a la movilidad", señaló.

La panista aseveró que a la cuesta de enero se suma una alza a diversos impuestos.