Admite AMLO aumento de contagios por Ómicron

El presidente López Obrador admitió que en el país van en aumento los contagios por la nueva variante del coronavirus, pero no se han incrementado los fallecimientos ni las hospitalizaciones.

En su primera conferencia de prensa del año, dijo que según cálculos en Estados Unidos la variante Ómicron, genera efectos menos peligrosos que la Delta, y que incluso, no es necesaria la hospitalización pues pueden superarse con unas horas de reposo.

"Si están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos. Pensamos que van a aumentar los contagios, pero esta variante no tiene la gravedad que la otra que nos afectó mucho, en Estados unidos se sostiene que son cinco días de reposo".

Sin embargo, pidió seguir cuidándose, pero sin alarmarse. Pues, aunque seguirá el incremento pus esta variante se contagia con mayor velocidad, pero es menos riesgosa que las anteriores.

Dijo que este martes se hablará con mayor detalle del tema, con los responsables del sector salud.

"Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo, hoy nos presentaron la situación inhospitalaria, 14 por ciento. Si hay más contagios eh, pero no hay hospitalizaciones y 12 por ciento de camas con ventilador, hoy tenemos reunión y ya mañana informamos".

Fue cuestionado si su gobierno dará algún regalo de reyes al pueblo de México, dijo que el mejor regalo es la ampliación de las becas para niñas y niños pues será de carácter universal y el aumento de las pensiones a los adultos mayores, en un 20 por ciento.

Además, López Obrador hizo dos anuncios. Dijo que este año su gobierno recordará a Ricardo Flores Magón por lo que en toda la papelería gubernamental aparecerá el nombre de este impulsor de la Revolución Mexicana. Y que este 2022 entregará las obras concluidas del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y la refinería de Dos Bocas, así como la del Tren Interurbano México- Toluca.