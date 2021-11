"Vamos a iniciar pronto vacuna de refuerzo a personas mayores contra COVID"

Será pronto cuando inicie la vacunación de refuerzo contra COVID-19 en adultos mayores, esto fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de darse a conocer que debido a la variante Ómicron, el gobierno de Estados Unidos inició la aplicación de terceras dosis, el Primer Mandatario aseguró que lo mismo se tiene previsto en México y aclaró que no se había informado para evitar alarma entre la población.

"Sí lo tenemos contemplado, aunque no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene

Ya lo más pronto, tenemos que seguir vacunando".

Y es que reiteró existen las vacunas necesarias para una, dos o tres dosis.

"Que, aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, la vacuna es fundamental, no tenemos escases de vacunas... tenemos vacunas suficientes, para una dos o tres dosis, no nos faltan vacunas es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita".

Cuestionado si se incluirá a maestras y maestros que en mayo recibieron una sola dosis de Cansino, el Primer Mandatario aseguró que se incluirá a todos ya que recordó, es importante estar protegidos incluso ante el avance de Ómicron.

"Se van a reforzar. En algunas vacunas que de acuerdo a las investigaciones necesitan el refuerzo pero no va a tardar mucho, tenemos vacunas para reforzar, para todo el plan de reforzamiento, los médicos lo van a decidir, los especialistas en jóvenes es Pfizer y se tienen las suficientes vacunas y vamos a seguir protegiendo con vacunas porque es lo más importante, que estemos vacunados, eso está demostrado el que la vacuna no sirva ante la nueva variante como dijeron, no está demostrado es una volada, o sea para no alarmar tenemos que actuar con mucha responsabilidad".

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, contempló que será en el 2022 cuando se tenga lista la vacuna Patria con la que se podrá seguir apoyando a otras naciones así mismo criticó que dicha variante se dio al dejar de lado la necesidad de vacunar a la población de África.

"No llegaron las vacunas a África, de cada cien vacunados, en África seis, en promedio no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar, se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas que los países pobres contra con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas es una vergüenza, el 95% son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas".

Mientras tanto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, destacó que hasta ahora no se ha demostrado que Ómicron sea más transmisible lo que sí es seguro, dijo, es que llegue a México.

"Es en los cinco continentes por lo tanto y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico, son medidas que desde luego pudieran en algunos casos, en algunas personas reducirles la ansiedad... podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variantes de Covid-19 predominantes en el mundo desde luego puede incluir a México démoslo por hecho así como llegará a los países del norte".

Mientras tanto dijo que sigue el avance de la vacunación a los mexicanos y aunque reconoció el incremento de contagios pasando del 4 al 6%, el funcionario indicó que el número de casos activos sigue bajo registrándose entre el 0.5% además que en hospitalizaciones mencionó, continua con una reducción de práctica ente el 90% en comparación con el punto más alto de la pandemia.

Por cierto que en la conferencia, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez dio a conocer que también se avanza en la apertura de escuela y el retorno a clases presenciales teniendo por ahora 197 mil 429 escuelas abiertas, con 23 millones 499 mil 19 alumnos y más de un millón de trabajadores de la educación.