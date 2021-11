Minimiza AMLO variante Ómicron, no debemos espantarnos

Desde el estado de Oaxaca, donde este lunes culminó una gira de trabajo, el presidente López Obrador, minimizó la posible propagación y peligrosidad de la nueva variante del coronavirus detectado en Sudáfrica cuya presencia ha empezado a manifestarse en Europa.

El mandatario aseguró que no debemos espantarnos, porque no hay motivos de preocupación por el surgimiento del llamado ómicron. Por lo que llamó a la población a no alarmarse.

"Y se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad, decirle a todos los mexicanos, que llevamos a cabo un seguimiento y no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, y no debemos espantarnos".

López Obrador, insistió que aún no se sabe si la nueva mutación del virus causante de COVID-19 es más peligrosa o no que las otras variantes y todavía no hay evidencias claras de mayores contagios. "No hay todavía información sólida si esta variante

Es más peligrosa que las otras variante s, no existe eso, solo que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe si va a llegar a todos los países, sobre contagios y fallecimientos no hay todavía esa información".

El Presidente de México sostuvo que en su gobierno están preparados para enfrentar esta nueva variante con el aumento de personas vacunadas, incluso, dijo que ya hasta los más jóvenes se están inmunizando.

Finalmente prometió que este martes se hablará con mayor amplitud de este tema, en el Pulso de la Salud.