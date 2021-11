La Secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, aseguró que la Subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, no cumple con el perfil ni los requisitos para ser la nueva gobernadora del Banco de México, como lo propone el presidente López Obrador,

La legisladora panista explicó que si bien es excelente la intención de que una mujer asume tan importante cargo, la funcionaria carece de la experiencia en el sector financiero, ni conocimientos de alta dirección en el ramo.

En todo caso, dijo, puede ser integrante del Consejo de gobierno del Banco Central pero no gobernadora.

“Y creo que Victoria pues tiene la oportunidad de su vida y si creo que puede entrar, pero como consejera. De acuerdo a la fracción 2 del artículo 39 dice que se puede ser parte de la junta del banco de México, pero no puede ser gobernadora porque para ello tendría que tener cuando menos 3 años dentro de la Junta, entonces ella no reúne el perfil. El perfil que debe tener el gobernador es contar con una experiencia de al menos 5 años en el tema financiero y ella no tiene el perfil de los 5 años en alta dirección en el sistema financiero”.

La diputada Patricia Terrazas señaló que, a diferencia de Victoria Rodríguez, el extitular de Hacienda Arturo Herrera si cumplía con el perfil para ser gobernador del Banxico pues cuenta con once años de experiencia en el Banco Mundial.

En contraste, el presidente de la Cámara de Diputados el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, celebró que Victoria Rodríguez sea propuesta por el ejecutivo, para empezar porque es mujer y por su preparación y experiencia en términos económicos.

“A veces lo que se básica es precisamente impulsar a mujeres a cargo de poder público, esa es la relevancia, es un cargo de la mayor importancia, es la que se encarga de la política monetaria del país y yo me siento contento por esa decisión del Presidente. Sería, además, la primera mujer, una mujer joven con disciplina, seriedad y profesionalismo me parece una gran candidata y estoy seguro que será una gran gobernadora”.

Así las reacciones en la Cámara de Diputados en torno la propuesta de López Obrador para ocupar la titularidad del Banco de México, en sustitución del actual gobernador Alejandro Díaz de León quien culmina su periodo a finales de diciembre.