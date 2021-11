AMLO propondrá a Victoria Rodríguez para dirigir Banxico...

Por primera vez una mujer va a encabezar el Banco de México afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera no será propuesto como gobernador del Banxico, sino Victoria Rodríguez actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario aseguró que el cambio que el mismo Herrera Gutiérrez comentó este martes se dio para brindar mayores espacios a la mujer.

"No va a hacer propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda, queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos".

Aseguró que la funcionaria ha hecho una labor responsable para mantener una estabilidad financiera. Al ser cuestionado si ha tenido comunicación con la próxima responsable del banco central, aseguró que esto no se ha dado y como jefe el Ejecutivo Federal continuará respetando su autonomía.

"Desde el principio nosotros hemos expresado y demostrado con hechos, ser respetuosos de la autonomía del banco de México, no hay una sola intromisión del gobierno, de la Secretaría de hacienda, en las decisiones del Banco de México, ninguna sola y no lo haremos".

Al asegurar que su propuesta cubre el perfil necesario negó irregularidad alguna de Arturo Herrera y también descartó que esta decisión tenga relación con el incremento del precio del dólar frente al peso o al aumento en la inflación en la primera quincena del mes de noviembre.

"No ninguna lo que pasa es que siempre sean mejores y con hechos demostrar que se les da participación a las mujeres, no, no, es que eso no es serio, se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar pero es un fenómeno mundial, no tiene nada que ver con el nombramiento del gobernador del Banco de México, son otras cosas".

López Obrador no descartó que pueda ser Arturo Herrera invitado a su gabinete, aunque sí dijo que no será algo que se resuelva pronto. El jefe del Ejecutivo Federal también celebró que el Senado de la República haya elegido nueva ministra a Loretta Ortiz.