Emite Cofepris alertas sanitarias contra cinco productos engaño

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, emitió cinco alertas sanitarias para productos engaño, antes conocidos como “productos milagro”.

El organismo indicó que se trata de aquellos productos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia de personas y causando riesgos a la salud…

La Cofepris alertó que Cicatrisan Plus Max, Pulmo Calcio, Riñón Vida Plus Max, Osteo Sin Max y 365 Skinny High Intensity no cuentan con estudios que garanticen su seguridad, calidad o eficacia, por lo que representan un riesgo para la salud.