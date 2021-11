En breve iniciarán Parlamentos Abiertos sobre Reforma Eléctrica

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que en breve iniciarán los foros de consulta sobre la reforma eléctrica que propone López Obrador

Dijo que la próxima semana se hará la convocatoria para que participen todos los interesados e involucrados en el tema eléctrico en las sesiones de parlamento abierto que organizará la Cámara de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre.

“Es un tema que hay que explicar lo suficiente para que todo el pueblo lo conozca y pueda emitir su opinión. Hace unas semanas el coordinador de Morena Ignacio Mier hizo un llamado para que los empresarios vengan a debatir, creo que esa es la ruta de cara a la sociedad, entiendo que la Jucopo se va a reunir la próxima semana para determinar un posible calendario de esta agenda de parlamentos abiertos y de análisis y procesamiento de la reforma eléctrica, creo que va a ser el lunes”.

El diputado morenista rechazó que la reforma constitucional en materia eléctrica viole tratados internacionales como el T-MEC, dijo que ya se revisó muchas veces y no afecta en nada el acuerdo con Estadios Unido y Canadá, es más, dijo que si algún contrato se cancela, es que se firmó de manera ilegal o abusiva.

Se tenían inquietudes sobre si se violaba o no el T-MEC, pero se han hecho análisis y no viola el T-MEC en ninguna de sus partes. ¿Estamos de acuerdo en que un contrato despoje a la Nación, que sea leonino, que sea excesivo? Si estamos de acuerdo entonces si viola, pero si no, nos podemos poner de acuerdo para que se tengan ganancias justas. Lo que se pretende es que la IP participe, que tengan ganancias, pero en parámetros justos”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que los empresarios que dicen no estar de acuerdo ni les conviene dicha reforma que vengan a exponerlo y debatir de manera abierta con los legisladores que impulsan la iniciativa del presidente López Obrador.