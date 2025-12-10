Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 11 de diciembre

El pronóstico del clima para mañana jueves 11 de diciembre de 2025 estará marcado por canales de baja presión y el ingreso de humedad que ocasionarán lluvias aisladas como esta última semana, y mantendrán un ambiente frío al amanecer, aunque será cálido por la tarde.

La inestabilidad nacional es causada aún por el Frente Frío 19 que permanece en el Caribe, y la aproximación de un nuevo frente frío que, reforzado por una masa de aire polar, generará contrastes térmicos y fenómenos meteorológicos desde el norte hasta la Península de Yucatán.

¿Cuál será el clima mañana jueves 11 de diciembre de 2025 en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente frío al amanecer, y clima templado a cálido durante la tarde. Sin embargo, se prevé que la Ciudad de México experimente lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm como lo ha hecho los últimos días.

Las temperaturas en la capital se esperan entre una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C. Se pronostica viento con rachas de hasta 35 km/h.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad es causada por el Frente Frío número 19 que se mantendrá estacionario sobre el occidente del Mar Caribe, así como la aproximación de un nuevo frente frío y una masa de aire polar en el norte.

Lluvias: Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Viento: Continuará el Evento de Norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. Habrá rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: Durante la madrugada del viernes, habrá mínimas de -10 a -5 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas se esperan en sierras del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C se esperan en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, y Oaxaca. Temperaturas altas:

Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Recomendaciones de vestimenta y prevención