El INE si tiene recursos para consulta de revocación asegura AMLO

El presidente López Obrador reiteró que la aprobación del Presupuesto 2002 en la Cámara de Diputados es una buena noticia pues garantizar que haya recursos para los programas sociales y obras prioritarias, por lo que agradeció a los legisladores haber cumplido con esta obligación.

Respecto a la impugnación que presentará el INE porque no le autorizaron los más de 24 mil millones de pesos que solicitó, sino casi 5 mil millones menos, López Obrador, dijo que los consejeros electorales están en su derecho de inconformarse, pero la verdad es que tienen recursos suficientes para organizar la consulta para la revocación o no del mandato.

“Yo creo que tienen recursos suficientes m, deben haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones para su presupuesto, no?. ah, les aprobaron 19 mil, como no les va a alcanzar”

Consideró que los consejeros hasta podrían ahorrar si se bajaran los sueldos y si no gastaran tanto en viáticos o en los buenos vinos que consumen, es decir que, si tienen suficiente dinero y si no, pues deberían pedir el apoyo de autoridades locales para realizar la consulta de revocación de mandato.

Por cierto, que en este tema sus opositores deberían aprovechar la impulsar la revocación, pero no quieren porque temen fracasar en su intento de anticipar su salida de la Presidencia, aseveró.

“Claro que pueden ahorrar muchísimo y convocar a la gente a que ayude, que participe a las autoridades locales, el pueblo pone y el pueblo quita. Esto es lo que deberían de estar haciendo la oposición y no estar pensando en que van a perder”.

Sobre la amenaza de los partidos opositores de no aprobar la reforma eléctrica y otras enmiendas constitucionales, luego que Morena no aceptó ninguna propuesta de la oposición en el Presupuesto, el jefe del Ejecutivo dijo que le llamó la atención que el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijera que no le iban a dar gusto al Presidente.

López Obrador aseguró que, si los legisladores de la oposición no aprueban la reforma eléctrica, a la que consideran “muerta”, le fallarían al pueblo, pondrían contra la pared al pueblo, no al Presidente de la República.

Es más, aseguró que, si los priistas no apoyan el fortalecimiento de la CFE, se convertirían en “salinistas” privatizadores y darían la espalda a Lázaro Cárdenas y al decreto de expropiación de la industria eléctrica del expresidente López Mateos.

“Van afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas, sino al presidente López Mateos, entonces, no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian”.

De hecho, López Obrador dijo que sería lamentable que un partido emergido de la Revolución como el PRI ahora defienda las privatizaciones y quiera legislar contra los intereses del pueblo.