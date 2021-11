Este año no habrá pista de hielo en el Zócalo de la CDMX

Este fin de año no habrá pista de hielo en la Plaza de la Constitución, informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En su lugar habrá una "agradable" verbena popular, señaló sin dar detalles de qué es de lo que se espera.

"No va a haber pista de hielo en esta ocasión pero va a haber una verbena navideña que creo que va a ser muy agradable para niños y niñas", dijo.

Explicó que como no sabía las condiciones de la pandemia por COVID-19, no se previó nada de la pista. "La pista se tenía que ver con mucho tiempo de anticipación y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia".

En su momento vamos a dar a conocer las actividades de invierno para esta ciudad, finalizó.