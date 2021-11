Diputados aprueban Presupuesto 2022 en comisiones

Bajo un ambiente de posturas encontradas y confrontación política entre las bancadas oficialistas de Morena, PVEM y PT contra las del PRI, PAN, PRD y MC, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen del Presupuesto 2022, con 31 votos a favor y 24 en contra.

Dicho dictamen será discutido este miércoles a las 10 de la mañana ante el pleno de San Lázaro, se prevé que el proceso de aprobación llevará varios días, pues una vez que se apruebe en lo general, en la discusión en lo particular se presentarán mil 200 reservas.

El presidente de dicha Comisión, el morenista Erasmo González, defendió los ajustes y reasignaciones presupuestarias por 8 mil 38 millones de pesos que modifican el proyecto original que envió la Secretaría de Hacienda, pero que la oposición no está de acuerdo, pues los montos para las obras faraónicas no fueron tocados ni con el pétalo de un recorte.

Las reasignaciones, van a la compra de vacunas a este rubro se destinarán mil 580 millones de pesos adicionales, a la pensión de personas con discapacidad, 2 mil millones más; a fertilizantes para el campo, 2 mil 700 millones de pesos, al programa Sembrando Vida, 457 millones de pesos más y Jóvenes Construyendo el Futuro, 500 millones de pesos extras.

Agregó que esos recursos serán producto del recorte al gusto solicitado por el INE, el cual tendrá casi 5 mil millones de pesos menos, el Poder Judicial, al que se le quitarán 3 mil millones de pesos y a la Cámara de Diputados que perderá 125 millones de pesos, mismos que serán transferidos al Senado.

Los diputados de Morena, PT y PVEM advirtieron que el presupuesto “alterno” que recién presentó el bloque opositor busca regresar al pasado y sus propuestas no van con el proyecto de la transformación.

El legislador del PT, Benjamín Robles, les dejó claro que prácticamente ninguna de las propuestas de la oposición para modificar el proyecto de Presupuesto pasará, pues los opositores no tienen ni los argumentos ni los votos.

“Ustedes nos piden que tomemos en cuenta sus propuestas, bueno, los estamos escuchando, pero no pretenderán que los votos de la minoría estén por encima de la mayoría, en qué democracia existe eso? En general les digo que sus propuestas no caben en el gobierno y en el país que estamos construyendo, no caben, los vamos a escuchar porque somos demócratas”.

Pero el morenista, Antonio Carol Altamirano, matizó esa postura y no descartó que algunas de las propuestas de la oposición podrían ser incorporadas en la discusión ante el pleno.

“Queremos dejar aquí, abierta una propuesta, estamos en la mejor disposición de seguir discutiendo y mejorar, incluso a través de las reservas y ya con dictamen podemos revisar en una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda y nosotros mismos y busquemos la manera de que se consense y se puedan incorporar algunas modificaciones importantes”.

Los legisladores de la coalición Va por México, (PRI, PAN y PRD) rechazaron las modificaciones por más de 8 mil millones de pesos, contempladas en el dictamen.

Reconocieron como positivo dar más recursos a la compra de vacunas y al apoyo a personas con discapacidad, pero señalaron que el resto de las reasignaciones no se justifican y son “caprichos” del Presidente López Obrador, pues van a las megaobras faraónicas y la política asistencialista y de despilfarro social.

Además, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, expresó su rechazo al Presupuesto aprobado, al calificar de machista pues carece de perspectiva de género, ya que no contempla mayores apoyos a niñas y mujeres.

“Donde más se entran las necesidades de las mujeres en el país no hubo incrementos, pero si hay incrementos en los programas insignia del Presidente de la República, que son programas asistenciales, solo hubo incremento en el programa de Vacunación, el programa Jóvenes construyendo el Futuro y en el de Sembrando Vida, pero sin ninguna perspectiva de género”.

Cabe mencionar que antes de ser aprobado el dictamen sobre el Presupuesto 2022 en la comisión correspondiente, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos fueron convocados a una reunión en la sede de Gobernación, con el Secretario Adán Augusto López con quien sostuvieron un encuentro privado, acudieron todos salvo el líder de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez.