Las bancadas del PRI y PAN en la Cámara de Diputados aseguran que Morena actúa con ánimos de venganza contra el INE al recortar casi cinco mil millones de pesos al monto presupuestario solicitado por dicho órgano electoral.

De hecho, advirtieron que asignar menos recursos a los que requiere el INE pondría en riesgo la realización de la inédita consulta ciudadana para decidir sobre la revocación o no del mandato del Presidente de la República.

Por ejemplo, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, aseguró que el recorte por casi cinco mil millones de pesos al monto presupuestario solicitado por INE, más que un ajuste presupuestal, es una venganza política contra dicho órgano electoral.

“Vemos con mucha preocupación que el día de hoy el dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto trae un recorte considerable al INE, esto parece más que un ajuste presupuestal una venganza completamente política contra el instituto encargado de dar orden a las elecciones. En el próximo año tendremos ejercicios democráticos mandatados por la Constitución como lo es la revocación de mandato y quitarle al INE caso 5 mil millones de pesos representaría una dificultad grave para llevar a cabo este tipo de ejercicios”.

Sobre este recorte al monto al gasto que solicitó el INE por cuatro mil 913 millones de pesos, el diputado del PRI , Rubén Moreira, externó su rechazo a dicha disminución presupuestal y consideró que se trata de una acción más del golpeteo permanente de Morena contra el INE.

“Hoy lo estamos analizando, pero no nos parece, porque ajustaría totalmente el proceso de revocación, lo que pasa es que no la pueden quitar porque está en la ley, no, no nos parece. Desde mi perspectiva, se debilita la institución de la revocación pero si queda en peligro o no sería el INE el que debería decirlo, pero desde mi perspectiva lo que yo veo es que Morena tiene una práctica de golpear al INE”.

En tanto, el diputado de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto, Daniel Gutiérrez, rechazó que la disminución al gasto que solicitó el INE, no es una venganza, sino un ajuste que le permitirá contar con recursos para todos sus compromisos.

“No, porque si revisamos el Presupuesto le estamos dando 19 mil millones de pesos, además, el INE tiene ciertos fideicomisos y de ellos también cobran , entonces el INE tiene dinero suficiente, por supuesto que sí”.

En tanto, el partido Movimiento Ciudadano, dejó claro que no acompañarán un presupuesto machista, centralista, anti pluralista y regresivo como el que propone la Secretaría de Hacienda.