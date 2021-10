A través de carta AMLO solicitará a OMS acelerar aprobación de vacunas

Al comentar que no puede aceptar que la Organización Mundial de la Salud no libere los certificados de las distintas vacunas contra Covid-19 que han demostrado ser seguras y efectivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a través de una carta solicitará formalmente acelerar el proceso.

En la mañanera manifestó que será un texto que prepare la Cancillería y es que enfatizó sería absurdo que se actúe a partir de criterios políticos, por lo que insistió en la necesidad de avalar dosis como CanSino y Sputnik V.

"Me van a entregar ya la carta que voy a enviar, la voy a revisarla y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la Organización Mundial de la Salud que apruebe, puede ser que no apruebe, sería muy improbable, porque estamos hablando de la salud, no de cuestiones políticas ni de cuestiones ideológicas, yo espero que enviando la carta, se apliquen con todo respeto".

Y es que lamentó que sea en la OMS donde se haga el cuello de botella que impida el apoyar a la población que tiene dosis seguras y que no pueden ingresar a dicha nación.

"Y el cuello de botella está en la Organización Mundial de la Salud entonces sí esperamos que pronto, ya resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe con criterios políticos yo pienso más que es desidia, entonces vamos a recordarles sobre esto".

Por su parte el subsecretario de salud Hugo López Gatell reconoció que los certificados de vacunación que se emiten, por las autoridades de salud, principalmente para las personas que deben viajar al extranjero, están presentando dificultades, aunque negó que existan errores en los documentos, sin embargo dijo que se busca la manera que los mismos vacunados con esquema completo puedan generarlo.

"La razón es un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa, estamos ya analizando alternativas, una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta y esto con un mecanismo automatizado pueda incorporarse al certificado".

Por cierto que aclaró que es ilegal que empresas privadas o entidades públicas soliciten el certificado de vacunación contra el COVID-19, por lo que pidió denunciarlo.