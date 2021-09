Tal como estaba previsto, este martes se retiraron las mamparas que separaban las curules en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y que se habían colocado para evitar contagios, pero la Mesa Directiva advirtió que deben cumplirse las medidas sanitarias establecidas en el reglamento como respetar la sana distancia, limitar el número de legisladores en el pleno, uso de cubrebocas, etc. porque de lo contrario se suspenderán las sesiones.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavés, explicó que las mamparas no ayudaban a detener los contagios por el covid-19, pero si se generó fue una saturación de legisladores durante las sesiones “semipresenciales”, pues no se respeta el reglamento que establece sólo la presencia de 128 diputados, sobre todo en la zona ocupada por el grupo parlamentario del PAN.

“Tenemos un problema porque últimamente se está saturando de presencia física el pleno y de eso no nos hemos hecho cargo los grupos parlamentarios, sobre todo en el ala derecha donde hay muchos más de lo que les corresponde estar. Y eso es una irresponsabilidad y ayer platicaba con el presidente de la Cámara para tomar cartas en el asunto, con mayor rigidez y hacer valer que los grupos asuman las reglas. De no ser así nos vamos a tener que ver en la penosa necesidad de suspender sesiones”.

Cuestionada sobre la negativa del diputado petista, Gerardo Fernández Noroña a usar cubrebocas, la legisladora de Morena, dijo que más allá de cubrebocas debe respetarse la sana distancia y el número limitado de presencia física de los legisladores.

“Si no va a haber respeto y las normas de sanidad y por el bien de todos, que se marqué un receso hasta que se desocupe el salón de plenos, lo que implicaría no estar en riesgo, eso es lo que firmaron todos, pero no se hace valer y ahora lo que demandan es que todos tenemos derecho a acceder y tenemos que estar en la sesión, sí, pero entonces no hubiéramos hecho un reglamento de sesiones semipresenciales”.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que corresponde a la Mesa Directiva hacer valer el reglamento, pero reconoció que no se le puede negar el derecho a los legisladores que quieren estar presenten en el pleno.

Sin embargo, hizo un llamado a la prudencia y a la sensatez y que los diputados se apeguen al reglamento.