Un mínimo error podría ocasionar otro desgajamiento en el Chiquihuite

Luego de un día y medio de trabajos de rescaten el Cerro del Chiquihuite en Tlanepantla, Estado de México, donde un deslave sobre al menos tres viviendas dejó un saldo de una persona muerta y tres desaparecidas, autoridades estatales advirtieron que podrían surgir nuevos deslizamientos.

En ese sentido el subsecretario general de gobierno del Estado de México Ricardo de la Cruz Muselem agradeció el apoyo que ofrecen los voluntarios que quieren ingresar al área pero explicó que no se les puede permitir el paso porque el mínimo error podría ocasionar un nuevo deslizamiento de tierra.

“Hoy hay gente voluntarios que suben cubetas y quieren sacar escombro pero ese no es el tema ahorita, el tema es la seguridad y para hacer una búsqueda y rescate controlada y profesional y sobre todo segura se tiene que hacer búsqueda más adelante seguramente con maquinaria, ¿cuál es el problema ahorita? Que si no está estabilizada la propia vibración de la maquinaria podría generar un problema adicional no se han suspendido las labores pero se tienen que hacer con todo el cuidado”, detalló el funcionario estatal.

Explicó que apenas el sábado los rescatistas de la Cruz Roja se desmovilizaron pero que se continua la búsqueda con ocho células integradas por dos rescatistas y un canino en intervalos de media hora tal y como lo establecen los protocolos para este tipo de contingencias.

El subsecretario general de gobierno recalcó que no se han suspendido las labores de rescate y que en el lugar trabajan equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional así como del municipio de Tlanepantla, Protección Civil Estatal, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Junta de Caminos de la Entidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.

Ricardo de la Cruz Muselem mencionó que para hacer una búsqueda de rescate controlada y segura se utilizará más adelante maquinaria pero en estos momentos si no se logra estabilizar la zona de vibración esta podría generar un problema nacional, advirtió el funcionario del Estado de México.

Por último recordó que se han instalado cinco refugios temporales por parte del ayuntamiento, sin embargo, no han sido utilizados porque las personas decidieron irse con algún familiar o amigos, puntualizó.