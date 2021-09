Al final de mi gobierno podré decir misión cumplida: AMLO

Tengan para que aprendan fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador que en su tercer informe de gobierno, el número 11 a lo largo de su administración, destacó el cumplimiento de 98 de cien compromisos.

En un discurso de 55 minutos y 30 segundos presumió distintos avances en materia económica y proyectos a pesar de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. El Primer Mandatario destacó diversos récords históricos.

"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico al salario mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de Valores, récord histórico de las reservas del banco de México, está como para decir a los cuatro vientos presumir, no he terminado, es como para decir a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan".

Teniendo en primera fila además de su esposa Beatriz Gutiérrez; la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, habló de su política energética, indicó que seguirá trabajando porque México produzca las gasolinas que consume eliminando su importación. En materia energética comentó que será este mes cuando envíe su iniciativa para reforzar a la Comisión Federal de Electricidad.

"Vamos a impulsar este mes, voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y la economía popular... las plantas de CFE fueron completamente abandonadas, ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales".

En el Recinto de Homenaje a Benito Juárez, aseguró que en su administración se han tenido proyectos importantes como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, unidades deportivas, refinerías, entre otros sin el uso de pidiregas ni asociaciones público-privadas. Respecto a la pandemia, antes de su informe homenajeó a los fallecidos por Coronavirus y ya en el discurso, destacó el aumento de vacunación que ha llegado dijo a más del 60% de la población adulta.

"Se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID, la principal razón de esta disminución y la intensidad de la pandemia es el programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México, hasta hoy hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas, se ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis".

Sin embargo, recordó que el pasado lunes más de 11 millones de niños regresaron a las aulas, con un vamos bien afirmó que también se logró la creación de 1 millón 202 mil 691 empleos tras la pandemia faltando 192 mil 713 para recuperar los registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, López Obrador destacó la eliminación de condonaciones fiscales y el incremento de recursos del gobierno federal.

"Los grandes contribuyentes se beneficiaban con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos. Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez".

En materia de seguridad, aunque reconoció incremento en delitos como feminicidio y extorsión, refirió la reducción, aunque pequeña, de los homicidios.

"De 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos; el feminicidio, que creció en 13 por ciento, y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 28 por ciento, y el robo en transporte público individual, que creció 12 por ciento. El 27 de julio de este año, el INEGI dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020 que, como en 2019, refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución".

También se dio oportunidad de resaltar los logros de deportistas mexicanos en las pasadas olimpiadas. Dentro de un Palacio sitiado de vallas y elementos de la secretaría de seguridad ciudadana, López Obrador recordó que ya están plasmados en la constitución los distintos programas sociales y ante ello insistió lo dicho en diversas mañaneras, que podría retirarse con la conciencia tranquila si así lo decide la población en la consulta de revocación de mandato.

"Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego no solo es esto lo único que necesito para concluir mi misión: falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el Creador, pero, si tengo suerte y termino mi mandato, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos ¡misión cumplida! Me voy a Palenque, les dejo mi corazón".

Por cierto, que tras agradecer el apoyo de naciones como Cuba, Argentina y Estados Unidos para obtener vacunas contra Covid-19, aseguró que se mantiene el respeto de derechos humanos de migrantes e incluso informó que fueron retirados los elementos que atacaron a un haitiano en días pasados.

"No tenemos conflictos con ningún gobierno en el mundo; no se han violado los derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control, no va a haber represión en nuestro gobierno eso debe de quedar de manifiesto".

En este mensaje recordó dos pendientes importantes el saber qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa Guerrero y la descentralización de las instancias gubernamentales, en esta ocasión el jefe del Ejecutivo Federal fue interrumpido en ocho ocasiones por aplausos de los presentes.