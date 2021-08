Aún no inicia la Sexagésima Quinta Legislatura, y ya comenzó la pelea por el control de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados.

Y esto ocurrió luego de que Morena anunció que buscará conformar una sola “megabancada” de 278 integrantes al sumar los legisladores del PT y PVEM, para alcanzar la mayoría absoluta y presidir la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la nueva legislatura que comenzará el primero de septiembre.

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC en la próxima legislatura, advirtieron que no permitirán que Morena nuevamente pretenda agandallarse los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y le recordaron que no tiene las dos terceras partes de los votos para encabezar la Mesa Directiva, además de que su imposición podría provocar parálisis legislativa.

Por ejemplo, el líder de los nuevos diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, dejó claro que el 50 por ciento de la población no votó por Morena, así las cosas ya cambiaron. De hecho, advirtió que ya se les acabo el día de campo en San Lázaro y recordó que hay lineamientos que evitan la sobrerrepresentación.

“Las intenciones que tenga el coordinador de Morena nosotros las respetamos, pero mas del 50 por ciento de la población no votó por ello, entonces, creo que deben tener cuidado al ejercer su mayoría, no es la Cámara que se acostumbraron a gobernar los 3 años pasados. Y nosotros vamos a demostrar que, con todo respeto para el régimen, se les acabó el día de campo en el Poder Legislativo, en particular en la Cámara de Diputados”.

Eso sí, Álvarez Máynez dejo claro que no se aliará ni con la “megabancada” de Morena ni con el bloque del PRI, PAN y PRD.

A su vez, Rubén Moreira, quien será el coordinador de la bancada priista hizo un llamado a Mier a reflexionar sobre su intención de apoderarse de la Jucopo, porque no tienen la mayoría para ello, de lo contrario, advirtió, cerraría cualquier discusión futura.

“Creo que corresponde una Jucopo que se vaya rotando entre los partidos y una Mesa que se elija por los dos terceras partes, porque la Cámara reclama el consenso de todos. Yo apelo al buen manejo político de todos para llegar a consensos y acuerdos, creo que a los ciudadanos no les gusta un México de confrontaciones y los ciudadanos decidieron que la mayoría de los votos no estaban con ellos”.

Rubén Moreira, consideró inusual que Morena y sus aliados trataran de quedarse con algo que no les corresponde. La respuesta de nosotros sería pues que no habría Mesa Directiva.

A su vez, el nuevo coordinador de los diputados electos del PAN, Jorge Romero, advirtió que no se vale que Morena pretenda, otra vez, mediante una ficción numérica presidir los órganos de gobierno, particularmente la Junta de Coordinación Política, la cual se tiene que rotar, de lo contrario empezaría muy mal el Congreso.

Recordó que la ley orgánica de la Cámara de Diputados establece que la presidencia de la Junta de Coordinación Política se rolará entre los tres grupos parlamentarios con más diputados y solo cuando una bancada tenga la mayoría absoluta, es decir 251 integrantes, la presidirá durante toda la legislatura.

Y para elegir al presidente de la Mesa Directiva, se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes en el pleno.