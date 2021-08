Retiran fuero al diputado Saúl Huerta

El pleno de la Cámara de Diputados erigido en Jurado de Procedencia aprobó con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, desaforar al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, a quien la Fiscalía capitalina acusa de abuso y violación sexual equiparada en contra de un menor de edad.

El diputado ex morenista no asistió a la sesión extraordinaria semipresencial, pero mandó a tres abogados defensores quienes, sin éxito, a trataron de salvar a Saúl Huerta de la acción de la justicia.

En el salón de plenos se colocaron dos mesas para los representantes de ambas partes en el juicio, una para la parte acusadora, es decir, funcionarios de la Fiscalía encabezados por Laura Angelina Borbolla, y en la otra los abogados del tristemente célebre Saúl Huerta, encabezados por Pável Arenas.

Laura Borbolla sostuvo que la fiscalía cuenta con suficientes elementos de prueba para enjuiciar penalmente al diputado Huerta Corona.

“La Fiscalía General de Justicia de la CDMC cuenta con pruebas legales, contundentes, solidas, la entrevista de los testigos y familiares de las víctimas. Por todo ello, es que se llega a la conclusión que es viable que se apruebe la declaración de procedencia para que Benjamín Saúl Huerta Corona, sea juzgado como un ciudadano que transgredió el orden legal y se presume cometió un delito en la ciudad de México. Es pertinente que se declare la procedencia para que sea un juez penal quien realice los datos de prueba para vincularlo a proceso”.

Pero la parte defensora, aseguró que no importa si el legislador cometió o no los presuntos delitos sexuales, sino que aquí se violó el debido proceso, al no respetarse la presunción de inocencia y condenarlo desde el principio mediante un linchamiento mediático con la exhibición de video y fotografías que acusaban a su defendido.

El abogado Pavel Arenas, sostuvo que la acusación de la fiscalía en contra del diputado Huerta, pierde legitimidad al ser violentado el debido proceso.

“La acción presentada por la Fiscalía carece de legitimidad en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Huerta corona y un hecho tan lamentable y trascendental no fue atendió ni fue corregido por la Sección Instructora. Por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos que se le imputan tienen que tener un principio constitucional de debido proceso”.

Sin embargo, el presidente de la Sección Instructora el también morenista, Pablo Gómez, negó que se haya violentado la ley.