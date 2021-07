Niega AMLO que se contemple aplicación de vacuna COVID-19 a menores

Un llamado a tener cuidado para evitar ser rehén de la venta de vacunas a nivel mundial, fue hecho este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al indicar que por ahora México no contempla adquirir dosis contra COVID-19 para menores.

Cuestionado sobre la necesidad de comprar vacunas para menores, ante el regreso a clases presenciales programado por el gobierno federal para el 30 de agosto, el primer mandatario recordó que no existe una recomendación de autoridades sanitarias para ello y enfatizó que México no será rehén de una necesidad de consumo que conviene a las farmacéuticas.

“Las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, saber si se requieren, si no se requieren, no estar sometidos, sujetos, subordinados, a que las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños, hay que ver científicamente si es necesario, no debemos de ser consumistas”.

Sin embargo, aseguró que de ser necesario se haría la adquisición pero con cuidado para evitar que se convierta en una demanda mundial, enfatizó, México no será rehén de eso.

“México compró lo que se necesita, no llegar al súper mercado, la tienda de autoservicio, comprar por comprar, no al desperdicio, no a lo superfluo, primero lo básico, primero lo necesario, no al consumismo, entonces dicho esto, si se requiere entonces se adquiere, si no, se nos va a convertir en una ola mundial de demanda que muy bien podrían como se trata de mucho dinero, espantarnos, diciéndonos que qué barbaridad, los niños”, dijo.

Al respecto el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la aplicación de la vacuna no garantiza que el menor no se contagie o deje de contagiar a otros.

“No existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas, la vacuna COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave y reducir el riesgo de muerte, pero no tienen claramente una efectividad en reducir una transmisión, entonces, en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por si tienen muy bajo riesgo de enfermar, y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID, y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños”.

Previamente el funcionario destacó el avance de la aplicación del 48% de la población vacunada por lo que comentó que, aunque se mantiene México en su tercera ola por coronavirus, la gravedad y la muerte por esta enfermedad sigue disminuyendo.

“La probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente, vivimos en la semana 30, con respecto a julio de 2020 llegamos ahorita, tenemos 37% más, si lo comparamos con el punto máximo de enero de 2021, tenemos una reducción de34%, veamos ahora mortalidad, si lo comparamos con el momento actual vemos una reducción con el 77% que lo que tuvimos en la primera ola, si lo comparamos con respecto a la segunda ola, es una reducción de 87%”.

Reiteró que el principal motivo de dichas reducciones es la capacidad que se ha tenido para vacunar a la población adulta desde las personas con mayor vulnerabilidad, ante lo que el presidente López Obrador, reaccionó, bendita vacuna.

“Ahora sí que bendita vacuna porque se tuvo en relativamente poco tiempo y es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia, evitando mayores desgracia, esto es lo de la semana pasada, en un día se vacunaron un millón 379 mil 619 personas y ya traemos en promedio 904 mil, si esto lo conservamos que no hay ahora ningún motivo para detener este avance, vamos a cumplir en octubre”.

Enfatizó que en octubre se tendrá vacunada con una dosis mínimo a la población adulta y con dos en inverno. Por otra parte, destacó que tras haberse aplicado sus dos dosis de AstraZeneca, no se contagió nuevamente a pesar que convivió normalmente con su hijo padeciendo de COVID.

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca y esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto pero que sea para ayudar a quitar miedos, temores”.

Insistió que México tiene garantizadas las vacunas necesarias para mantener protegida a la población.