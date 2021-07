Se atenderán necesidades expresadas por población de Aguililla: AMLO

Habrá programa integral para la población de Aguililla, Michoacán ante la solicitud que la misma gente hizo, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar su llamado a evitar la violencia en la región.

En la mañanera desde Palacio Nacional, aunque no ahondó en el tema de la inseguridad en la zona, el Primer Mandatario dio a conocer que, tras una reunión entre representantes del gobierno federal y habitantes de Aguililla, estos entregaron un escrito manifestando sus necesidades, las cuales aseguró, serán atendidas.

“Presentaron un escrito que se va a atender sobre necesidades para bienestar, se va a dar respuesta, van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades, se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región, en beneficio del pueblo, no es la represión, sino atender a la gente”.

E indicó que será la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la encargada de coordinar los apoyos que incluirán la construcción de un Banco del Bienestar a fin de lograr la reconciliación sin violencia y en dicho escenario reiteró el llamado a los michoacanos a no dejarse arrastrar por otros intereses.

“Pero es buscar la paz, la reconciliación, no a la violencia y decirle a la gente, no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses, no es la lucha de bandas, en eso no”.

Llamado que incluyó a los integrantes de agrupaciones criminales para evitar la pérdida de vidas.