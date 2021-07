Con AMLO diálogo positivo y constructivo: Samuel García

Como un gran diálogo de construcción calificó el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, la primer reunión, que sostuvo este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras un acercamiento de poco más de una hora, indicó que hubo tres compromisos adquiridos con el Primer Mandatario, abasto de agua vamos a través de la Presa Libertad, la seguridad y la inversión extranjera y por último los proyectos de infraestructura, lo que sí aclaró, no se trató nada acerca de la presunta investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesto uso de recursos ilícitos en su campaña.

“No se habló de la fiscalía y de la web porque no hay nada yo siempre le dijo que no hubo ni citatorio ni requerimiento ni ninguna intervención de la autoridad entonces fue una reunión bastante constructiva propositiva se acaba la campaña y vamos por un nuevo Nuevo León”.

En esta reunión en Palacio Nacional, comentó que el único momento un tanto tenso, fue decidir qué personaje de la historia quería incluir en la fotografía con el Jefe del Ejecutivo Federal.

“Salgo muy contento de la reunión, le dije que ahorita estoy en transición que si me permite en agosto o septiembre otra reunión para allá con más datos con el diagnóstico de la transición podamos ahondar más en específico de otros temas como el financiero y para cerrar muy cálido el presidente me preguntó que con quién quería la foto de los transformadores de los próceres de la patria y yo le dije que quería con Benito Juárez cuyo segundo apellido es García igual que un servidor, pero que mi esposa Mariana me iba a colgar porque Mariana es tátara nieta de Gustavo Madero entonces fuimos y nos tomamos la foto con su hermano Francisco I Madero”.

En materia de infraestructura comentó que se trató el asunto de la construcción de un tramo de la carretera La Gloria-Puente Colombia, así como la del tren suburbano Apodaca García-García Apodaca que contará con el apoyo de la administración federal.