Patronato de la UDLAP denuncia a Luis Ernesto Derbez por desvío de recursos

El ex rector de esta universidad es señalado de triangular los recursos hacia 306 empresas de la familia Jenkins.

Por Octavio García

Integrantes del Patronato de la Universidad de Las Amèricas Campus Puebla denunciaron que esa casa de estudios y en particular el patronato de la misma fue vìctima del delito de desvìo de recursos por parte de su ahora ex rector el también ex canciller en el gobierno federal durante el sexenio de Vicente Fox, Luis Ernesto Derbez Bautista en complicidad de dos vicerectores y ex miembros del patronato.

Asì lo dio a conocer en conferencia de prensa el abogado encargado de las denuncias contra estas personas, Rodrigo Gurza Càrdenas quien enlistò a los involucrados y los delitos por los que se les acusa.

“Luis Ernesto Derbez Bautista; Mònica Ruiz Huert; Mario Vallejo Pèrez; Virgilio Rincòn Salas; Alejandro Gonzàlez Muñoz; Carlos Romàn Hernàndez; Jesùs Salvador Mijango Patiño; Guillermo Jenkins; Elodia Sofìa de Landa; Irìzar de Jenkins; Roberto Jenkins de Landa; Juan Guillermo Eustace Jenkins; Margarita Jenkins de Landa; Juan Carlos Jenkins de Landa; Martha Elodia Jenkins de Landa y Manuel Mestre Martìnez. Esas son todas las personas involucradas en las tres denuncias que hemnos presentado, ahora con este patronato; son diferentes delitos hay una denuncia por robom, hay otra por delincuencia organizada y lavado de dinero y otra por administracipon fraudulenta”, explicó el litigante.

Y es que según Alberto Ramos secretario general del Patronato de la UDLAP estas personas crearon otra asociación civil, denominada Bienestar de Filantropía, a la cual transfirieron los fondos de la fundación original y el movimiento de ese dinero se realizó a través de bancos con sede en Barbados y Panamá, ambos paraísos fiscales y por ello ahora èl junto con Horacio Magaña y Pablo Jimènez, presidente y vicepresidente del patronato se hacen cargo del mismo.

“Nuestro nombramiento deriva de una serie de investigaciones tanto de autoridades locales como federales que detectaron un desfalco de 720 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Jenkins y de sus abogados asesores que diseñaron una estructura legal compleja donde desvían recursos de la fundacipon y los destinan a paraísos fiscales ees donde actualmente se encuentran y están allì distribuyéndose los beneficios”, puntualizò el secretario general del patronato de la UDLAP.

Parte de estas operaciones se acordaron mediante la empresa “Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales”, de la cual era socio Luis Ernesto Derbez, quien fuera secretario de Economía y luego de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox.

Derbez fue nombrado como rector de la Universidad de las Américas Puebla.

Las investigaciones llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a determinar que dichas transacciones configurarían el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual solicitaron las órdenes de aprehensión.

Sobre la irrupción de elementos de seguridad en ese campus de estudio que ha levantado polémica entre la comunidad educativa Alberto Ramos aclarò que nunca ha estado la Guardia Nacional y justificò que sòlo entrò la Policìa Auxiliar y Estatal que gradualmente dijo “hemos sustituido por cuerpos de seguridad privada para evigar otro saqueo como ya lo ha denunciado.

“Hemos eliminado gradualmente a los miembros de la Policìa Auxiliar hoy en dìa hay una empresa ya de seguridad privada que fue contratada es una empresa de seguridad privada debidamente registrada ante las autoridades para llevar a cago este tipo de actividades y es una empresa que cumple con sus obligaciones laborales de seguridad social para sus trabajadores entonces què es lo que hoy vemos, una empresa de seguridad privada” aclarò Alberto Ramos.

Por su parte Luis Ernesto Derbez Bautista a través de sus redes sociales invitò a los medios de comunicación a una rued de prensa a una para aclarar esta situación en la que se ha visto involucrado:

“hoy por la tarde tendremos una conferencia de prensa a las 5 a la cual espero que todos y cada uno de ustedes asistan en ella los invito a escuchar lo que diremos peor quiero dar un adelanto para poder explicar las falsedades que se han estado publicando recientemente y además las menciones a un patronato que en verdad y en este momento no podemos aceptar como el correcto debido a la situación legal en que se encuentra nuestra institución”, adelanto el ex rector de la UDLAP

En tanto la Asociaciòn Nacional de Universidades e Instituciones de Educaciòn Superior (ANUIES), manifestó su solidaridad con la comunidad acadèmica de la UDLAP y manifestó su rechazo a la irrupción de fuerzas de seguridad durante la toma de instalaciones y desalojo de su comunidad al tiempo hizo un llamado a las partes involucradas en el conflicto jurídico que afecta a esta casa de estudios a ceñirse al estado de derecho que debe prevalecer en una sociedad democrática donde se respeta la dignidad de las personas y las instituciones.