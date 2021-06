Diputadas exigen renuncia de López-Gatell por dichos sobre niños con cáncer

Diputadas federales de diversos partidos políticos exigieron la renuncia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de acusar de "una campaña golpista" las protestas de padres de familia por el desabasto de medicamentos para sus hijos enfermos con cáncer.

Del partido Morena, Lorena Villavicencio; del PAN, Laura Rojas; del PRI Cynthia López Castro; de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, y del PRD, Verónica Juárez Piña, calificaron de insensibles e irresponsables las declaraciones de López-Gatell.

La morenista Lorena Villavicencio exigió al funcionario ofrecer una disculpa por esa expresión tan inapropiada.

"Me parece que no es una expresión que debería salir de alguien que tiene una responsabilidad tan importante, como es el tema de Salud. Y yo lo único que le diría es que debería de pedir una disculpa con ese tipo de expresiones".

La panista Laura Rojas Hernández, de plano pidió a todos los legisladores de la oposición en la Comisión Permanente demandar la renuncia de López-Gatell.

"Yo quiero hacer un llamado a los integrantes de la Comisión Permanente que este miércoles exijan su renuncia. Me parece muy grave, no solo ha que enviarle una ley de los derechos de los niños, sino un manual de Ciencia Política , para que mínimo lea la definición de lo que es un golpe de Estado, para que vea que ninguna manera un Golpe de Estado puede venir de un grupo de padres que lo que están exigiendo, simplemente, es medicina para sus hijos, Yo diría que debe renunciar y que la oposición debe exigirle de manera firme y unánime la renuncia".

Dijo que López-Gatell representa la cara de un gobierno criminal, indolente e incapaz en el tema de la salud.

A esta exigencia para que renuncie, se sumó la priista Cynthia López Castro, quien consideró inadmisibles las expresiones del funcionario. Dijo que resulta imposible atreverse a decir que los niños quieren hacer un golpe de Estado.

A su vez, la perredista Verónica Juárez Piña, invitó a López-Gatell a leer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que conozca las obligaciones que tiene le Estado mexicano en materia de salud.

"Me parece en verdad irresponsable, me parece con falta de empatía, me parece que no conoce la ley, y en ese sentido me parece ni siquiera le ha dado una leída y bien valdría la pena, yo creo que le vamos a mandar una Ley de Derechos de la infancia como regalo para que se dé cuenta de las obligaciones que tenemos todas y todos como Estado pero sobre todos los que tienen un cargo como el del señor Gatell".

Dijo que dicha Ley General de Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, contiene entre sus 20 derechos el garantizar el derecho a la salud.