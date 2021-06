Todo está listo para el Clásico de la CONCACAF

Previo a la final de la Nations League entre México y Estados Unidos, el arquero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa le ha mandado un mensaje claro a todos los aficionados que acudan al estadio.

“Volver a insistirles y a pedirles que dejemos ese grito, que no nos ayuda en nada, que nos está afectando. A los aficionados en el estadio el día de mañana y en los siguientes partidos, en la gira en Copa Oro, cuando juguemos eliminatorias en México dejarlo ya, se los pedimos nosotros los jugadores de la selección, cuerpo técnico, los integrantes, porque esto a la larga nos puede perjudicar”.

Por otra parte, al volver a cuestionar la ausencia de Javier Hernández, Gerardo ´Tata´ Martino, habló al respecto.

“Bueno, a mí la verdad que las preguntas nunca me molestan, de ningún Indole. Lo que sí me parece que es una falta de respeto decir que no tenemos 9; nosotros tenemos dos nueves, uno es Pulido y el otro es Henry Martín. Después, la evaluación que ustedes hacen de los futbolistas citados es exclusivamente de ustedes. Pero no citamos jugadores que posicionalmente jueguen en otro lugar que no sea el de centro delantero. Cualquiera de ellos dos en su equipo y en la selección lo hacen en ese lugar.”

Finalmente, sobre el combinado de las barras y las estrellas, el estratega de la selección mexicana dejó en claro que no solamente son los nombres de Christian Pulisic, Sergiño Dest o Weston Mckennie, ya que en general, Estados Unidos tiene buenos jugadores en todas sus lineas.