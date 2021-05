México lograría inmunidad de rebaño vs COVID-19 entre agosto y septiembre

México podría alcanzar la llamada 'inmunidad de rebaño' entre los meses de agosto y septiembre de este 2021, informó esta noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia nocturna, el funcionario explicó que para SARS-CoV-2, el coronavirus que produce COVID-19, se necesitan tres cuartas partes de la población con inmunidad, ya sea porque padecieron COVID o porque recibieron la vacuna.

Dicho esto, calculó que de acuerdo al ritmo de vacunación y al número de personas contabilizadas que padecieron COVID-19, "estaríamos llegando alrededor de agosto con suficientes personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre se logre el punto crítico de la inmunidad de rebaño que es 75% ", señaló López-Gatell.

El subsecretario de Salud explicó que el término 'inmunidad de rebaño' se refiere a cuando una población tiene suficiente numero de personas que tienen inmunidad, que no se pueden enfermar o no pueden contagiar. "Cuando se logra eso no se necesita que todos tengamos inmunidad, basta con que tengamos suficiente cantidad para que la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se pueda infectar sea casi cero", finalizó.