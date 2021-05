"No basta con vacunar a los maestros para regreso a clases presenciales"

La Alianza de Maestros integrada por 16 delegaciones a nivel nacional y que aglutina a unos 5 mil docentes, consideró que para el regreso a clases presenciales no basta con la vacunación a los docentes como lo anunció la titular de la Secretaría de Educación Púbica, Delfina Gómez.

En conferencia de prensa el director general de la Alianza de Maestros Carlos Aguirre, fue más allá al exigir al gobierno más presupuesto y también se vacune contra COVID-19 a las familias de los maestros.

“Sólo el regreso a clases cuidando a los maestros verdaderamente porque no sólo es el tema de estar vacunado tenemos que pensar en que existan las condiciones de infraestructura, las condiciones precisamente de los materiales adecuados para evitar todo el proceso de contagio que ya en su momento hemos vivido y que los maestros va a estar en riesgo. No basta con la vacuna necesitamos que el gobierno aplique un presupuesto bastante considerable para cuidar a los maestros y no solamente eso que exista también la posibilidad para garantizar el mejor regreso a clases

Por otra parte celebró el que la SEP en voz de su titular Delfina Gómez Álvarez durante una gira de trabajo por el estado de Jalisco, haya dicho que el gobierno decidió no sacar a México del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), por sus siglas en inglés.

Es necesario destacar, dijo, que esta prueba ha permitido identificar varias carencias de nuestro sistema escolar y ha permitido impulsar varios cambios, por ejemplo, tener un marco curricular común, así como la ampliación de horas dedicadas a matemáticas en el plan de estudios y a poner una gran atención en la lectura de comprensión como una meta, por lo que de todos modos llamó a las autoridades evitar caer en la tentación de sacar a nuestro país de este programa.

“Que bueno que si estaban pensando sacar a México que recapacitaron y se están dando cuenta lo importante que es no salirnos en ese sentido”, festejó el integrante de la Alianza de Maestros.

Menos optimista se manifestó el presidente nacional de Alianza de Maestros Marco Esponda al señalar que desde que llegó este gobierno se han desmantelado estructuras de evaluación autónomas como el INEE y también se suspendió la aplicación de la prueba ENLACE y aún no hay claridad en el papel que jugará la SEP en la aplicación de la Prueba PISA.

“Y nos preocupa esa situación porque no es la única prueba que se ha suspendido, todos sabemos que la inicio de este gobierno pues se suspendió la prueba ENLACE,a la prueba PLANEA, y desapareció el Instituto Nacional d Evaluación Educativa (INEE) que era el organismo autónomo que realizaba estas pruebas a nivel nacional lo cual fue de gran preocupación por eso es que ante el anuncio de la posibilidad de que se alejara México de la prueba PISA pues nos preocupó muchísimo y es importante que se defina claramente cuál es el papel de la Secretaría de Educación a este respecto”, subrayó el activista.