Denuncian 234 candidatos amenazas o agresiones en período electoral: SSPC

Del 4 de marzo al 30 de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atendió 234 amenazas o agresiones recibidas por candidatos a algún cargo de elección popular, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Rosa ICela Rodríguez.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, informó que se abrió por estos hechos el mismo número de carpetas de investigación otorgando protección a 65 abanderados.

"Del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidata o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres. En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación, junto a los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades".

La funcionaria destacó que la mayoría de los eventos se han registrado en seis entidades.

"48% se ubican en seis entidades San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, el 82% de los que han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18% restante, aspira a una gubernatura o diputación federal".

Comentó que también se registraron 12 casos considerados graves, al terminar en asesinato, entre ellos destacaron los actos contra Luis Roberto Don Feliz, candidato a regidor independiente a Tecate y el de Francisco Gerardo Rocha, candidato diputado local por el Partido Verde en Tamaulipas, por lo que dijo, la Fiscalía ya realiza las investigaciones, también mencionó que avanzan las pesquisas por el asesinato de Ivone Gallegos, candidata a presidenta municipal de Ocotlán, en Oaxaca.

Rosa Icela Rodríguez, también aclaró el caso anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la denuncia por una diputada federal quien dijo, recibir amenazas por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

"Se recibió una denuncia de la diputada federal, Maricarmen Bernal Martínez de Michoacán por amenazas que recibió a través de mensajes telefónicos, de parte del gobernador del estado, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia del gobernador Cabeza de Vaca y que si no votaba, se atenía a las consecuencias, le llegaron diversos mensajes de texto, de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles".

E indicó que al igual que las otras denuncias se le dará seguimiento y se otorgará protección a la también candidata a un cargo en Apatzingán.

Rodríguez Velázquez calificó la situación como grave en cuanto a las agresiones contra candidatos, pues recordó que en los próximos comicios participan más de 150 mil candidatos y candidatas a más de 21 mil cargos de elección popular.